HAOSUL continuă la Sibiu: Vicepreşedintele Consiliului Județean spune că nu a primit o solicitare scrisă ca să cumpere container pentru spital

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Marcel Luca, susţine că aşteaptă o "solicitare scrisă" din partea medicului şef infecţionist din cel mai mare spital aflat în subordine, pentru a discuta, după ce doctorul Victoria Bîrluţiu a cerut ajutorul populaţiei să doneze bani ca să se cumpere un container care să fie amplasat lângă clădirea secţiei şi unde să se mute fie 12 pacienţi cu COVID-19 aflaţi la subsol, fie personalul medical, care este posibil să fie relocat din cabinete, vestiare, la subsol în locul bolnavilor.

"Nu am primit din partea doamnei doctor Bîrluţiu o solicitare scrisă în sensul acesta şi informaţiile noastre sunt doar cele care au apărut în Facebook şi pe urmă în presă şi cam atât", a spus vicepreşedintele CJ Sibiu, Marcel Luca, joi, în timpul şedinţei, scrie agerpres.ro.

Citește și: Gabriela Firea: ‘În București sunt în continuare probleme cu apa caldă și căldura. Ce face primarul? Nimic’

Întrebat de consilierul judeţean Ruxandra Cibu Deaconu dacă nu ştie ce solicită medicul infecţionist şef de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, vicepreşedintele CJ Sibiu, Marcel Luca, a replicat: "Ba, ştim. Este o solicitare din partea doamnei doctor Bîrluţiu. În cazul în care vom primi şi o solicitare oficială, atunci putem să discutăm."

În momentul de faţă clădirea în care funcţionează Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă nu ar îndeplini circuitele necesare pentru ca personalul să nu se intersecteze cu pacienţii infectaţi, decât echipaţi corespunzător. Clădirea este prevăzută cu două uşi: una la intrare, pe care circulă toată lumea şi o a doua, situată la subsol, în partea laterală a construcţiei.

Citește și: Un nou împrumut uriaș făcut de Florin Cîțu! Suma luată azi de MFP

Medicul şef infecţionist Victoria Bîrluţiu solicită sprijin, pentru ca să nu se reducă cu 12 numărul de paturi pentru bolnavii cu COVID-19, aflaţi acum la subsol. În acest sens, ea propune cumpărarea unui container exterior, în care fie se mută cei 12 pacienţi, fie personalul secţiei.

"Mesajele voastre, de încurajare şi sprijin, m-au determinat să deschid aceste conturi pentru menţinerea capacităţii integrale de funcţionare a secţiei Infecţioase Sibiu.

Citește și: Dezvăluire cu greutate! FBI, descindere la ‘Perla’ lui Sebastian Ghiță!

Sunt deschise pe numele Victoria Birluţiu la Banca Transilvania IBAN in LEI RO05BTRLRONCRT0V34526203 respectiv in EUR RO17BTRLEURCRT0V34526202 sau in USD RO57BTRLUSDCRT0V34526202. Vă mulţumesc pentru marea omenie de care daţi dovadă", a scris joi, şeful Secţiei de Boli Infecţioase de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, medicul Victoria Bîrluţiu.

Anterior, medicul şef al Secţiei de Boli Infecţioase a mai făcut un apel public, în care explica că secţia funcţionează într-o clădire veche, renovată, dar care "nu asigură circuite normale într-o pandemie".

Citește și: Gabriela Firea: ‘În București sunt în continuare probleme cu apa caldă și căldura. Ce face primarul? Nimic’

"Nu mi-am imaginat ca voi scrie vreodată că am nevoie de ajutorul vostru, prieteni. O clădire veche, indiferent cat de renovată e, nu asigură circuite normale intr-o pandemie. Asta se întâmplă cu secţia Boli Infecţioase Sibiu, necesitând sacrificarea a 12 paturi pentru pacienţi, pentru separarea circuitelor. Dacă am avea un modul exterior, ar rămâne aceeaşi capacitate de spitalizare", a spus în urmă cu câteva zile, tot pe Facebook, medicul Victoria Bîrluţiu.

Contactat de corespondentul AGERPRES, medicul şef al Secţiei de Boli Infecţioase, doctorul Victoria Bîrluţiu, spune că se caută modalitatea prin care să se aducă "un sistem exterior modular" pentru mutarea personalului.

Citește și: Un nou împrumut uriaș făcut de Florin Cîțu! Suma luată azi de MFP

"Referitor la implementarea corectă a circuitelor in secţia Boli Infecţioase, conducerea SCJU Sibiu sprijină secţia în găsirea modalităţii de preluare a activităţii personalului într-un sistem exterior modular, conform necesităţilor actuale", a precizat pentru AGERPRES, medic şef al Secţiei Clinice Boli Infecţioase, Victoria Bîrluţiu.

Conducerea spitalului sibian spune că vrea să asigure circuite epidemiologice funcţionale la Infecţioase împreună cu cei de la Direcţia de Sănătate Publică.

Citește și: Dezvăluire cu greutate! FBI, descindere la ‘Perla’ lui Sebastian Ghiță!

"Asigurarea circuitelor epidemiologice funcţionale reprezintă o prioritate pentru conducerea SCJU Sibiu. Acest proces este unul complex, care necesită implicarea specialiştilor instituţiei împreună cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare provizorie. Urmare a concluziilor care vor fi formulate de către echipa de lucru se vor demara procedurile legale de asigurare a spaţiilor corespunzătoare", a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul militar al SCJU Sibiu, medicul infecţionist Constantin Vlase.

Citește și: Dezvăluire cu greutate! FBI, descindere la ‘Perla’ lui Sebastian Ghiță! .