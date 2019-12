Haosul revine în Franța: Violențe în centrul Parisului - Forţele de ordine au utilizat gaze lacrimogene / VIDEO

Forţele de ordine au utilizat gaze lacrimogene, sâmbătă după-amiază, la Paris, pentru dispersarea protestatarilor, în cursul unui nou miting organizat de Mişcarea "Vestelor galbene" şi de sindicatele nemulţumite de reforma pensiilor, informează cotidianul Le Parisien, conform Mediafax.

Greva în sistemul transporturilor durează la Paris de 24 de zile, în semn de protest faţă de planul de reformare a sistemului pensiilor elaborat de Administraţia Emmanuel Macron.

Protestele de sâmbătă au fost organizate la apelul sindicatelor, dar şi al Mişcării "Vestele galbene", care denunţă erodarea nivelului de trai din Franţa.

Violenţe între sute de protestatari şi forţele de ordine au izbucnit în zona Beaubourg din Paris. Manifestanţii au incendiat o baricadă, iar agenţii Poliţiei şi Jandarmeriei au intervenit cu gaze lacrimogene.

#GiletsJaunes march in #Paris in the 59th consecutive week of the protests against Macron's disastrous Neoliberal Globalist policies that have caused so much poverty & misery in France.



Gare du Nord.#Grève28Décembre#Acte59pic.twitter.com/dEMfYPNxne