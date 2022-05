Harta războiului: rușii își consolidează poziția de pe Insula Șerpilor și lovesc puternic în Harkov; Mariupolul, anexat de Rusia? (raport ISR)

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) anunță în ultima analiză din 12 mai posibilitatea ca forțele rusești să renunțe la eforturile de încercuire largă a trupelor ucrainene de-a lungul liniei Izyum-Slovyansk-Debaltseve în favoarea încercuirii mai puțin adânci a Severodonetskului și Lysychanskului.

Potrivit analizei, forțele rusești controlează probabil aproape toată Rubizhne începând cu 12 mai și au cucerit probabil orașul Voevodivka, la nord de Severodonețk.

„Probabil că vor lansa o ofensivă terestră asupra sau în jurul Severodonețkului în zilele următoare. Succesul relativ al operațiunilor rusești în această zonă, combinat cu eșecul lor de a avansa de la Izyum și cu scăderea notabilă a energiei acestei încercări de avansare, sugerează că este posibil ca ei să renunțe la axa Izyum. Rapoartele conform cărora forțele rusești din Popasna avansează spre nord, spre Severodonetsk-Lysychansk, mai degrabă decât spre est, spre autostrada Slovyansk-Debaltseve, susțin această ipoteză”, arată Institutul pentru Studiul Războiului în analiză.

Potrivit raportului, nu este clar dacă forțele rusești pot încercui, și cu atât mai puțin captura Severodonetsk și Lysychansk, chiar dacă își concentrează eforturile asupra acestui obiectiv mult diminuat. Ofensivele rusești s-au împotmolit de fiecare dată când au lovit o zonă construită de-a lungul acestui război, și este puțin probabil ca aceste zone să fie diferite. Rapoartele continue și din ce în ce mai numeroase despre demoralizarea și refuzul de a lupta în rândul unităților rusești sugerează că puterea efectivă de luptă a trupelor rusești din est continuă să fie scăzută și ar putea scădea și mai mult. În plus, dacă rușii renunță la eforturile de a avansa din Izyum, forțele ucrainene ar putea să-și concentreze eforturile pe apărarea Severodonetsk-Lysychansk sau, în cel mai rău caz, pe spargerea unui încercuire rusă înainte ca aceste așezări să cadă.

Contraofensiva ucraineană din jurul Harkovului forțează, de asemenea, comandamentul rusesc să facă alegeri dificile, așa cum probabil a fost intenționat să facă. Ministerul britanic al Apărării raportează că forțele rusești retrase din Harkov au fost trimise spre Rubizhne și Severodonetsk, dar cu prețul cedării terenului din Harkov, de unde rușii bombardau orașu. Contraofensiva forțează, de asemenea, unitățile rusești aflate încă în apropierea orașului să își concentreze bombardamentele asupra trupelor ucrainene care atacă, în loc să continue atacurile asupra orașului în sine. Contraofensiva ucraineană din apropierea Harkovului începe să semene foarte mult cu contraofensiva care, în cele din urmă, a alungat trupele rusești de la Kiev și le-a scos complet din vestul Ucrainei, deși este prea devreme pentru a spune dacă rușii vor lua o decizie similară aici.

Vezi și: Război crunt între serviciile secrete în Ucraina: de teama unui conflict direct, SUA nu oferă Kievului date despre conducerea militară a Rusiei sau alte ținte

Sudul regiunilor Harkov, Donețk, Luhansk (obiectiv rusesc: Înconjurarea forțelor ucrainene din estul Ucrainei și capturarea întregii regiunilor Donețk și Luhansk, teritoriile revendicate de oamenii Rusiei în Donbas)

Forțele rusești nu au făcut niciun avans confirmat în jurul orașului Izyum pe 12 mai. Statul Major General ucrainean a raportat că forțele rusești au transferat echipamente suplimentare și un grup tactic de batalion (BTG) în zona Izyum. Forțele rusești au lansat atacuri nereușite asupra orașelor Oleksandrivka și Novoselivka, la 20 și, respectiv, 30 km est de Izyum, pentru a obține un punct de sprijin pe malul estic al râului Seversky Donets. Este posibil ca rușii să renunțe la încercările de încercuire largă a forțelor ucrainene de la Izyum de-a lungul drumului Slovyansk în favoarea unor încercuiri mai mici în Lyman, Kreminna și Severodonetsk, Ministerul britanic al Apărării a raportat că unitățile rusești retrase din apropierea orașului Harkov vor reîntregi probabil unitățile de pe flancul estic al râului Seversky Donets, în efortul de a apăra flancul vestic al liniilor de comunicații rusești. Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele ucrainene au fortificat 170 km între Kramatorsk și Slovyansk și, în mod fals, că ucrainenii folosesc civili ca scuturi umane, probabil în încercarea de a crea condiții de informare pentru a explica abandonarea axei Izyum sau pentru a justifica avansurile lente și limitate din zonă.

Forțele rusești au cucerit probabil Rubizhne și au făcut progrese marginale spre Voevodivka, o suburbie a Severodonetsk. Șeful administrației din regiunea Luhansk, Serhiy Haidai, a declarat că forțele ucrainene controlează parțial Rubizhne, dar militarii ucraineni au afirmat că forțele ucrainene au acces doar la ieșirea de pe autostrada T1302 de la periferia vestică a așezării. Republica Populară Luhansk și unități cecene au intrat în Uzina Chimică Zorya, între Rubizhne și Voevodivka, pe 11 mai. Luptele erau în desfășurare la uzină începând cu 12 mai. Forțele ucrainene au distrus un al doilea pod de pontoane rusesc în apropiere de Bilohorivka, la aproximativ 13 km de Rubizhne, pe 11 mai, pentru a încetini încercuirea rusă a așezării din direcția nord-vest. Șeful administrației regionale de stat din Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, a confirmat că forțele rusești au cucerit Voevodivka pe 12 mai, contrazicând afirmația Statului Major General ucrainean potrivit căreia ofensiva rusă nu a avut succes. Forțele rusești vor lansa probabil o ofensivă terestră asupra Severodonetsk-ului în zilele următoare, după ce vor securiza complet Voevodivka.

Forțele rusești au desfășurat mai multe operațiuni ofensive nereușite în nord-vestul regiunii Donețk, în apropierea Avdiivka. Forțele rusești au încercat și nu au reușit să cucerească așezări la nord de orașul Donețk, probabil în efortul de a avansa prin Bahmut spre Kramatorsk și Slovyansk. Artileria ucraineană a continuat să lovească forțele rusești la granița de vest a regiunii Donețk, oprind avansurile rusești în direcția Bahmut și Zaporizhia City.

Efortul de sprijin 1-Mariupol (Obiectivul rusesc: Capturarea Mariupolului și reducerea apărătorilor ucraineni)

Forțele rusești au continuat să efectueze lovituri aeriene și de artilerie împotriva pozițiilor ucrainene din oțelăria Azovstal pe 12 mai. În mod notabil, trupele rusești nu au desfășurat o ofensivă terestră la Azovstal pe 12 mai, ci s-au concentrat mai degrabă pe blocarea apărătorilor ucraineni de a folosi tunelurile pentru a ieși din uzină.

În plus, autoritățile ruse au continuat activitatea de ocupație în Mariupol. Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a declarat că forțele rusești au stabilit puncte de control de filtrare în întregul oraș pentru a consolida și mai mult controlul. Andriușcenko a menționat că autoritățile de ocupație ar putea organiza un referendum pentru ca Mariupol să se alăture Rusiei încă din 15 mai, ceea ce este în concordanță cu rapoartele anterioare potrivit cărora copiii din Mariupol și din zonele învecinate semnează în caietele lor școlare cu "Mariupol, Regiunea Rostov, Rusia".

Sprijinirea efortului #2 - Orașul Harkov (obiectiv rusesc: Menținerea pozițiilor de la periferia orașului Harkov, în raza de acțiune a artileriei și împiedicarea altor contraatacuri ucrainene)

Forțele rusești și-au continuat apărarea împotriva câștigurilor ucrainene realizate de contraofensiva ucraineană în curs de desfășurare la nord-est de orașul Harkov la 12 mai. Nici forțele rusești, nici cele ucrainene nu au făcut progrese confirmate în nordul regiunii Harkov în ultimele 24 de ore. Statul Major General ucrainean a declarat că forțele rusești se concentrează pe regruparea trupelor și trag intens asupra pozițiilor ucrainene din Pytomnyk și Ruski Tyshky (ambele la 20 de kilometri nord de frontiera de nord a orașului Kharkiv) pentru a preveni o nouă înaintare spre nord, spre frontiera rusă. Șeful administrației regionale de stat din Harkov, Oleg Synegubov, a remarcat că forțele rusești nu au bombardat orașul Harkov pe 12 mai, ceea ce indică faptul că trupele rusești sunt probabil în mare parte în afara razei de acțiune a artileriei din oraș și că focul unităților care se află încă în raza de acțiune este probabil îndreptat spre trupele ucrainene care avansează spre pozițiile rusești și nu spre suburbii civile.

Efortul de sprijin nr. 3 - Axa Sudică (Obiectiv: Apărarea Khersonului împotriva contraatacurilor ucrainene)

Forțele rusești au încercat să-și îmbunătățească pozițiile de-a lungul Axei Sudice și au continuat să tragă asupra trupelor ucrainene, dar nu au făcut niciun avans confirmat pe 12 mai. Comandamentul Operațional Ucrainean "Sud" a subliniat că forțele rusești desfășoară ostilități de-a lungul graniței Mykolaiv-Kherson pentru a lansa o ofensivă în Mykolaiv. Forțele rusești au tras în plus asupra orașelor Zaporizhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk și Kryvyi Rih.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că gruparea rusă de pe Insula Șerpilor încearcă să își îmbunătățească poziția pe insulă în încercarea de a bloca comunicațiile și capacitățile maritime ucrainene în nord-vestul Mării Negre, în special spre Odesa. Statul Major General ucrainean a remarcat că forțele rusești și-au consolidat sistemul de apărare aeriană în vestul Crimeei, într-o încercare probabilă de a oferi acoperire aeriană pentru activitățile navale din nord-vestul Mării Negre.

Efortul de sprijin nr. 4-Sumia și nord-estul Ucrainei: (Obiectiv rusesc: Retragerea puterii de luptă în bune condiții pentru redistribuirea în estul Ucrainei)

Nu au existat evenimente semnificative pe această zonă în ultimele 24 de ore.

