Război crunt între serviciile secrete în Ucraina: de teama unui conflict direct, SUA nu oferă Kievului date despre conducerea militară a Rusiei sau alte ținte

Statele Unite trimit Ucrainei echipamente militare în valoare de miliarde de dolari, inclusiv artilerie grea, drone și rachete antitanc. Oficialii administrației au enumerat public aceste contribuții, practic până la numărul de gloanțe. Dar ei sunt mult mai prudenți atunci când descriu o altă contribuție decisivă la succesul Ucrainei pe câmpul de luptă: informațiile despre armata rusă obținute de serviciile secrete americane. Recent SUA au luat o decizie extrem de importantă pentru a nu-i enerva mai tare pe ruși: americanii au decis să nu transfere la Kiev date privind conducerea militară a Federației Ruse și țintele din afara Ucrainei, informează jurnaliștii americani de la Washington Post, potrivit unor surse de încredere.

Informațiile despre locația și mișcările forțelor rusești curg către Ucraina în timp real și includ imagini din satelit și rapoarte obținute din surse americane sensibile, potrivit oficialilor americani și ucraineni care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a descrie cooperarea. "Informațiile sunt foarte bune. Ne spune unde se află rușii, astfel încât să îi putem lovi", a declarat un oficial ucrainean sub protecția anonimatului pentru sursa citată.

Statele Unite nu sunt în război cu Rusia, iar asistența pe care o oferă este destinată apărării Ucrainei împotriva unei invazii ilegale, au subliniat oficialii lui Biden. Dar, practic, oficialii americani au un control limitat asupra modului în care beneficiarii lor ucraineni folosesc echipamentele militare și serviciile de informații.

Acest lucru riscă să provoace Kremlinul să riposteze împotriva Statelor Unite și a aliaților săi și sporește amenințarea unui conflict direct între cele două puteri nucleare.

Administrația Biden a elaborat orientări în ceea ce privește schimbul de informații care sunt calibrate pentru a evita creșterea tensiunilor între Washington și Moscova. Înmânate personalului de informații la nivel de lucru, îndrumările au impus două interdicții generale privind tipurile de informații pe care Statele Unite le pot împărtăși cu Ucraina, au declarat oficialii.

În primul rând, Statele Unite nu pot furniza informații detaliate care ar putea ajuta Ucraina să ucidă figuri de conducere rusești, cum ar fi cei mai înalți ofițeri militari sau miniștri, au spus oficialii. Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate, și Serghei Șoigu, ministrul apărării, de exemplu, s-ar încadra în această categorie. Această interdicție nu se extinde la ofițerii militari ruși, inclusiv generalii, dintre care mai mulți au murit pe câmpul de luptă. Dar un oficial de rang înalt din domeniul apărării a declarat că, în timp ce guvernul american "se autolimitează la conducerea strategică pe hârtie", a ales, de asemenea, să nu furnizeze informații despre locația din Ucraina pentru generali, transmite sursa citată. Statele Unite nu "îi ajută în mod activ să ucidă generali de niciun fel", a declarat oficialul din domeniul apărării pentru jurnaliștii americani. A doua categorie de schimb de informații interzisă este orice informație care ar ajuta Ucraina să atace ținte rusești în afara granițelor Ucrainei, au declarat oficialii. Această regulă este menită, în parte, să împiedice Statele Unite să devină parte la atacurile pe care Ucraina le-ar putea lansa în interiorul Rusiei. Aceste preocupări au determinat administrația să oprească planurile anterioare de a furniza avioane de luptă, furnizate de Polonia, pe care Ucraina le-ar fi putut folosi pentru a lansa atacuri pe teritoriul rusesc. Însă oficialii americani nu au descurajat Ucraina să întreprindă aceste operațiuni pe cont propriu.

Ucraina ar trebui "să facă tot ceea ce este necesar pentru a se apăra împotriva agresiunii rusești", a declarat luna trecută secretarul de stat Antony Blinken în fața unui grup de experți din Congres. El a adăugat că "tacticile în acest sens sunt deciziile lor". Blinken a făcut aceste remarci după ce oficialii ucraineni au declarat că incendiile și exploziile inexplicabile împotriva unor obiective sensibile din Rusia erau justificate, fără a revendica responsabilitatea pentru acestea.

!!! În plus față de categoriile restricționate de schimb de informații, Statele Unite au o regulă împotriva furnizării către Ucraina a ceea ce oficialii numesc "informații de țintire". Statele Unite nu vor, au declarat oficialii, să spună forțelor ucrainene că un anumit general rus a fost reperat într-o anumită locație, iar apoi să spună sau să ajute Ucraina să îl lovească. !!!

Dar Statele Unite ar împărtăși informații despre locația, de exemplu, a facilităților de comandă și control - locuri în care tind să se găsească adesea ofițeri superiori ruși - deoarece ar putea ajuta Ucraina în propria apărare, au declarat oficialii. Dacă comandanții ucraineni ar decide să lovească instalația, aceasta ar fi decizia lor, iar dacă un general rus ar fi fost ucis în atac, Statele Unite nu l-ar fi vizat, au spus oficialii.

Faptul că nu vizează trupe și locații rusești, ci furnizează informații pe care Ucraina le folosește pentru a ajuta la uciderea rușilor poate părea o distincție fără diferență. Dar experții juridici au declarat pentru jurnaliștii americani că definiția de "țintire" oferă o îndrumare juridică și politică semnificativă care poate ajuta Statele Unite să demonstreze că nu este parte la conflict, chiar dacă trimit echipament militar în Ucraina.

Momentul în care Rusia ar putea să răspundă

"Dacă Statele Unite ar furniza informații de țintire unei părți străine, iar noi suntem implicați îndeaproape în deciziile de țintire, noi dirijăm acele forțe și ele acționează ca un reprezentant pentru noi", a declarat Scott R. Anderson, fost oficial al Departamentului de Stat, care a fost consilier juridic al Ambasadei SUA la Bagdad. "Acest lucru ar putea fi considerat ca apropiindu-se de linia de a ataca de fapt Rusia, moment în care Rusia ar putea, fără îndoială, să răspundă reciproc". "Țintirea informațiilor este diferită de alte tipuri de schimb de informații din acest motiv", a adăugat Anderson, care este acum membru al Brookings Institution.

Exemplul navei Moskva

Scufundarea de către Ucraina a navei Moskva, nava amiral a Flotei rusești din Marea Neagră, ilustrează modul în care Statele Unite pot furniza informații utile care, oricât de indirect, riscă să atragă țara și mai mult în război. În aprilie, Ucraina a reperat nava în largul coastelor sale. Informațiile furnizate de Statele Unite au ajutat la confirmarea identității sale, potrivit unor oficiali familiarizați cu această chestiune.

Statele Unite împărtășesc în mod obișnuit informații cu Ucraina despre navele rusești din Marea Neagră, care au tras rachete asupra Ucrainei și care ar putea fi folosite pentru a sprijini un asalt asupra unor orașe precum Odessa, a explicat un înalt oficial din domeniul apărării. Dar, a subliniat oficialul, aceste informații nu sunt "informații specifice de țintire a navelor". Informațiile sunt menite să ajute Ucraina să organizeze o apărare. Oficialii ucraineni ar fi putut decide că, în loc să atace Moskva, ar trebui să ia măsuri pentru a fortifica protecțiile din jurul Odessei sau să evacueze civilii.

"Nu am furnizat Ucrainei informații specifice de țintire pentru Moskva", a declarat secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, într-o declarație scrisă. "Nu am fost implicați în decizia ucrainenilor de a lovi nava sau în operațiunea pe care au efectuat-o. Nu am avut cunoștință în prealabil de intenția Ucrainei de a ținti nava. Ucrainenii au propriile capacități de informații pentru a urmări și a ținti navele militare rusești, așa cum au făcut în acest caz."

Dar, în absența informațiilor din partea Statelor Unite, Ucraina s-ar fi străduit să țintească nava de război cu încrederea necesară pentru a cheltui două rachete Neptune valoroase, care erau puține, potrivit unor persoane familiare cu atacul.

Scufundarea unei nave atât de importante, și care avea capacitatea de a se apăra împotriva rachetelor anti-navă, a fost o umilință pentru președintele rus Vladimir Putin și unul dintre cele mai dramatice succese ale Ucrainei în războiul de până acum, au declarat analiștii. În conformitate cu regulile privind schimbul de informații, care sunt concepute pentru a evita escaladarea conflictului în ochii lui Putin, oficialii administrației Biden au subliniat în mod repetat că nu au ajutat în mod direct Ucraina în acest atac.

Vineri, la o zi după ce The Washington Post și alte organizații de presă au dezvăluit rolul SUA în atacul de la Moskva, Biden a dat telefoane separate directorului CIA, William J. Burns, directorului Serviciului Național de Informații, Avril Haines, și secretarului Apărării, Lloyd Austin, a declarat un înalt oficial al administrației. Președintele a arătat clar că este supărat din cauza scurgerilor de informații și a avertizat că acestea subminează obiectivul SUA de a ajuta Ucraina, a declarat oficialul administrației.