Helena Bonham Carter a apelat la un medium pentru a vorbi cu prinţesa Margaret pentru rolul din The Crown

Actriţa Helena Bonham Carter, dublu nominalizată la Oscar, a dezvăluit că a apelat la un medium pentru a vorbi cu prinţesa Margaret a Marii Britanii despre rolul din serialul „The Crown”, potrivit news.ro.

Prezentă la Festivalul de literatură din Cheltenham, actriţa a declarat că a consultat un medium pentru a vorbi cu prinţesa care a murit în 2002, la vârsta de 71 de ani, potrivit The Hollywood Reporter.

„Ea a spus, aparent, că este bucuroasă că am fost eu. Când interpretezi rolul unei persoane reale, vrei să ai binecuvântarea ei, pentru că ai o responsabilitate”, a spus Bonham Carter publicului. „Aşa că am întrebat-o: «Este în regulă să te interpretez eu?», iar ea a spus: «Eşti mai bună decât cealaltă actriţă...» la care se gândeau ei. Ei nu recunosc cine a fost. Am fost eu şi altcineva”.

Acea replică a făcut-o pe actriţă să creadă că prinţesa Margaret a fost, pesemne, prezentă. „Pentru că este ceva ce Margaret ar spune. Era pricepută la a face complimente, dar şi să te doboare”, a adăugat ea.

„Apoi a spus: «Însă trebuie să te aranjezi şi să fii mai îngrijită». Şi a continuat: «Fumează cum trebuie. Am fumat într-un mod specific. Aminteşte-ţi asta - este important - portcigarul era la fel de mult o armă a expresiei precum dedicat fumatului”.

Helena Bonham Carter interpretează rolul prinţesei Margaret în sezoanele trei şi patru ale serialului Netflix.