Helmuth Duckadam a explicat când a pierdut FCSB campionatul: 'Meciul de la Cluj a fost decisiv'

Într-o intevenţie de la ProSport Live, Helmuth Duckadam a identificat problemele FCSB-ului, care se pare că duc la un nou eşec în Liga 1 Betano. Preşedintele de imagine al bucureştenilor spune că diferenţa de puncte faţă de CFR Cluj s-a făcut în meciurile cu echipele mici şi nu în play-off, informează Mediafax.

Şi duelul din Gruia cu ardelenii a fost decisiv. FCSB trebuia să forţeze victoria, iar acum ar fi fost posbil. Meciul s-a terminat 0-0, dar în cazul unui succes, vicecampioana ar fi fost la două puncte distanţă. ”Titlul s-a pierdut de ceva timp, pentru că am cedat puncte cu echipe mai slab cotate, cu Voluntari, Chiajna, Călăraşi.

Am recuperat, dar meciul de la Cluj a fost decisiv. Cred că trebuia să riscăm mai mult acolo, pentru că aveam nevoie să câştigăm. Am spus după acel meci că avem şanse infime, pentru că CFR nu face paşi greşiţi. Aşa a şi fost. Nu cred că echipa Craiovei poate câştiga la Cluj. Anul acesta ne consolăm cu locul 2. Sportiv nu ai cum să fii mulţumit. Nu am reuşit nici în Europa, nici în campionat”, a declarat Duckadam la ProSport Live.

Clasament play-off:

1. CFR Cluj – 47 p

2. FCSB – 42 p

3. Craiova – 36 p

4. Viitorul – 33 p

5. Astra – 24 p

6. Sepsi – 20 p

FCSB a câştigat ultimul titlu în 2015, an în care a făcut tripla. S-a impus şi în Cupa României şi Cupa Ligii