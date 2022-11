FOTO Alertă în Herson: barajul Nova Kahovka are avarii serioase

Noi daune semnificative provocate la barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei pot fi sesizate, în urma retragerii forţelor ruseşti din orașul Herson, a anunțat vineri compania de imagini prin satelit Maxar. Rezervorul de apă conține aproximativ 18 milioane de metri cubi de apă.

Maxar a transmis că imaginile prelevate vineri arată că mai multe poduri care traversează râul Nipru au fost, de asemenea, avariate, relatează Rador.

Trupele ucrainene au fost întâmpinate de locuitori entuziaşti în centrul oraşului Herson după ce soldaţii ruşi au plecat de acolo.

"Imaginile din satelit din această dimineață dezvăluie noi daune semnificative la mai multe poduri și la barajul Nova Kahovka, după retragerea rusă din Herson peste râul Nipru", se afirmă într-un comunicat al companiei Maxar.

Conform acestuia, secțiuni din partea de nord a barajului și porți de ecluză au fost "distruse în mod deliberat". La începutul acestei săptămâni, autorităţile din Rusia au acuzat armata ucraineană că a bombardat barajul. Ambele părți s-au acuzat în mod repetat că plănuiesc să spargă barajul folosind explozibili, acţiune în urma căreia o mare parte din zona din aval ar fi inundată și care probabil ar produce pagube majore în jurul oraşului Herson.

Centrala nucleară de la Zaporojie din amonte folosește apa din rezervorul barajului pentru a-și răci reactoarele nucleare. În 21 octombrie, Serviciul de informații al apărării ucrainene a afirmat că forțele rusești au început să mineze porțile de ecluză și suporturile de la baraj, informa CNN la vremea respectivă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut, de asemenea, afirmații similare într-un discurs național susținut în 20 octombrie. La momentul respectiv, oficialii numiți de ruși în Herson au respins afirmațiile ca fiind „prostii”.

The destruction of the bridges leave any Russians remaining in Kherson with only an ad hoc network of ferries and pontoon bridges. Significant damage also seen at the Nova Kakhovka dam, the other major crossing, with sections to the north and sluice gates destroyed. ????: @Maxar. pic.twitter.com/ktXTKKfcRK