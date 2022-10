Separatiștii din Sudul Ucrainei au dispus evacuări masive ale populației spre Rusia. Sunt invocate atacurile repetate ale armatei ucrainene asupra civililor

Liderul regiunii Herson din sudul Ucrainei, instalat de Rusia, Vladimir Saldo, a cerut civililor să evacueze, invocând atacurile zilnice cu rachete ale forțelor ucrainene care îşi continuă contraofensiva.

El i-a îndemnat să "se salveze" mergând în Rusia și a cerut ajutorul Moscovei. Apelul său a fost susținut ulterior de viceprim-ministrul rus Marat Khusnullin într-un mesaj la televiziunea de stat.

Ucraina respinge acuzațiile că își vizează propriii civili. Trupele sale au recuperat recent unele zone din nord-vestul Hersonului, apropiindu-se de capitala regională, orașul Herson.

"Guvernul a luat decizia de a organiza asistență pentru plecarea rezidenților din regiunea [Herson] în alte regiuni ale țării", a spus Khusnullin.

"Vom oferi tuturor cazare gratuită și tot ce este necesar"”, a subliniat el. Primul grup de persoane din Herson ar urma să sosească vineri în regiunea Rostov din Rusia, a declarat guvernatorul acesteia, Vasili Golubev, potrivit agenției de presă TASS.

Marat Khusnullin announcing that the government made a decision to help relocate people that live in Kherson region to other Russian cities.



Might have misunderstood the translation. But that begs the question, are they expecting a battle for Kherson city? pic.twitter.com/7t5QtQrjXp