Hidroelectrica a lansat licitaţia pentru repararea disipatorului de la Porţile de Fier I

Hidroelectrica a lansat miercuri în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) licitaţia deschisă pentru realizarea lucrărilor de reparaţii de disipatorul de la barajul Porţile de Fier I, potrivit unui comunicat al companiei, remis AGERPRES.

Proiectul vizează realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru investiţia "Măsuri de protecţie suplimentară a disipatorului barajului deversor Porţile de Fier I". Contractul - de tip "la cheie" - este estimat la valoarea de 58,14 milioane lei fără TVA, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este de 7 decembrie 2020.Situat în aval de baraj, disipatorul de la Porţile de Fier I este o parte de construcţie deosebit de importantă în ceea ce priveşte siguranţa obiectivului de pe Dunăre. Din punct de vedere tehnic, realizarea proiectului este indispensabilă în prevenirea riscului de apariţie a unor deteriorări suplimentare ale pintenului disipatorului, cu implicaţii în afectarea sistemului de galerii al barajului deversor."Albia Dunării a suferit modificări morfologice pe anumite zone, aşa cum au arătat măsurătorile efectuate de-a lungul timpului. Necesitatea remedierii construcţiilor, aflate în exploatare de peste 48 de ani, a fost stabilită în Comisia mixtă româno-sârbă de către cei doi parteneri care operează în comun SHEN Porţile de Fier I. Părţile au decis ca realizarea proiectului să fie făcută de către fiecare beneficiar pe zona sa de responsabilitate", a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica.El a apreciat că lucrările scoase la licitaţie sunt absolut necesare şi au o complexitate deosebită: execuţia presupune utilizarea unor instalaţii speciale, cum ar fi platforma autoridicătoare, precum şi implicarea unei forţe de muncă specializate, în care ponderea scafandrilor constructori este semnificativă."Ne dorim ca lucrările de la Porţile de Fier I să fie finalizate în termen de cel mult trei ani de la semnarea contractului cu câştigătorul procedurii de achiziţie, contribuind astfel la creşterea gradului de siguranţă a celui mai important obiectiv din portofoliul societăţii noastre", a adăugat Badea.Tipurile principale de lucrări ce urmează a fi realizate se referă la curăţarea subacvatică şi pregătirea fundaţiilor, realizarea ecranului din coloane forate, realizarea unui ecran continuu cu elemente din oţel, montajul structurii metalice orizontale, lucrări de betonarea între ecranul continuu şi disipatorul barajului.Proiectul urmează să fie executat "pe apă şi sub apă", şi implică, între altele: transport pe apă, operaţiuni de încărcare-descărcare de materiale de construcţie, foraj pe apă de diametru mare, lucrări de turnări de beton sub apă, lucrări de scafandrerie, execuţie confecţii metalice şi montaj sub apă.De asemenea, serviciile şi lucrările care fac obiectul acestui contract presupun activităţi de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităţilor de procurare, transport, livrare, execuţie, testare, verificare şi recepţii, astfel încât să poată fi livrat un proiect "la cheie", cu respectarea tuturor cerinţelor de calitate, sănătăte şi securitate în muncă şi protecţia mediului, aşa cum decurg din cerinţele naţionale şi europene.Hidroelectrica este lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional şi este o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicaţii în siguranţa naţională.Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.