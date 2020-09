Hidroelectrica este cea mai bună companie românească (Virgil Popescu)

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a făcut miercuri o vizită la centrala hidroelectrică Dimitrie Leonida (Stejaru), ocazie cu care a declarat că, în opinia sa, Hidroelectrica este cea mai bună companie românească, cea mai bună companie a statului român.

"Astăzi, 16 septembrie, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, aflat în judeţul Neamţ, a vizitat centrala hidroelectrică Dimitrie Leonida (Stejaru) şi s-a întâlnit, în cadrul unui eveniment aniversar, cu hidro-energeticienii care au participat la construcţia şi punerea în funcţiune a primelor hidro-agregate de la Izvorul Muntelui, acum 60 de ani", a informat compania.

Cu ocazia vizitei la centrală, Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelctrica, i-a prezentat ministrului lucrările efectuate sau în curs de execuţie la unitatea de producţie a energiei electrice, respectiv agregatul 6, complet retehnologizat şi pus în funcţiune în luna martie a.c., staţia de transformare de 220 kV, retehnologizată şi pusă în funcţiune în mai. Ministrul a văzut totodată şi stadiul lucrărilor la hidro-agregatul 5 aflat, de asemenea, în proces de retehnologizare.

”Sunt alături de Hidroelectrica pe care o consider cea mai bună companie românească, cea mai bună companie a statului român, bijuteria coroanei, cum îi spun eu. Este o companie verde şi îmi doresc să să rămână verde, să producă energie electrică verde, îmi doresc să-şi extindă activitatea şi din zona de producere a energiei electrice hidro să treacă şi în zona eoliană, în zona eoliană on shore şi off-shore din Marea Neagră şi on-shore, în zona solară, în zona de producere de hidrogen curat. Sunt atât de multe lucruri de făcut şi cred că Hidroelectrica are capacitatea şi poate să facă toate acestea", a declarat ministrul Virgil Popescu, referindu-se la investiţiile companiei.

Retehnologizarea CHE Dimitrie Leonida – Stejaru s-a semnat în anul 2015 contractul de lucrări nr.1008/2015 între Hidroelectrica şi Asocierea Romelectro SA & Litostroj Power doo Slovenia. Contractul, de tip EPC (Engineering, procurement, construction and commissioning) include retehnologizarea tuturor instalaţiilor şi echipamentelor din perimetrul de exploatare Stejaru, respectiv: casa vanelor fluture şi conductele forţate, centrala şi staţiile exterioare din nodul de sistem de 220kV/ 110kV. Costul total de realizare a lucrărilor la cheie este de circa 75 milioane de euro.

Hidroelectrica a obţinut un profit net de 806 milioane lei în primul semestru, cu 11% mai puţin comparativ cu perioada similară a anului trecut. Producţia de energie a fost de 7,136 TWh, în scădere cu 23%.

Hidroelectrica şi-a planificat investiţii de 26 miliarde lei până în 2025 în retehnologizarea hidrocentralelor existente, dar şi în construcţia unoi centrale noi şi în dezvoltarea unor amenajări noi pe Dunăre, iar o parte din investiţii vor fi direcţionate în parcuri eoliene onshore şi offshore (în largul mării), parcuri fotovoltaice, producţia de electricitate pe bază de biomasă, producţia de hidrogen prin hidroliză, precum şi în dezvoltarea de reţele de e-mobility, staţii de alimentare pentru maşinile electrice. Compania vrea astfel să îşi diversifice portofoliul de capacităţi de producţie, dar şi să dezvolte zona de furnizare a energiei şi să îşi mărească numărul de clienţi.

Investiţiile totale de 26,04 miliarde lei vor fi împărţite astfel: 17,93 miliarde lei în proiecte hidroenergetice noi de 713,62 MW, 3,005 miliarde lei în proiecte de retehnologizare şi modernizare, iar alte 5,104 miliarde lei în proiecte noi de diversificare a portofoliului de afaceri de 655 MW.