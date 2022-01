Holde Agri Invest, companie românească care exploatează terenuri agricole, a achiziționat o nouă fermă de 440 ha în județul Teleorman

Holde Agri Invest, companie românească care exploatează terenuri agricole, a anunţat achiziţionarea unei noi ferme în judeţul Teleorman, cu o suprafaţă de aproximativ 440 ha de hectare de teren, iar valoarea tranzacţiei se ridică la aproximativ 1,4 milioane de lei, conform news.ro

”Holde Agri Invest, companie românească care exploatează terenuri agricole, anunţă achiziţionarea unei noi ferme în judeţul Teleorman, în apropiere de nucleul Roşiori. Ferma se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 440 ha de hectare de teren, iar valoarea tranzacţiei se ridică la aproximativ 1,4 milioane de lei”, anunţă compania.

Pe noua suprafaţă, pentru anul agricol 2021-2022, Holde are în vedere producerea de culturi, precum grâu – 86 ha, porumb – 118 ha şi floarea-soarelui – 236 ha.

„Ne bucurăm să începem anul cu o nouă achiziţie a unei ferme şi să continuăm procesul de extindere a suprafeţei exploatate de către Holde. Prin urmare, în clipa de faţă operăm peste 12.000 ha de teren şi suntem încrezători în perspectivele de viitor ale fermelor noastre. Pentru 2022 avem în plan ca prin extinderea suprafeţei exploatate să ajungem la patru nuclee Holde şi să continuăm investiţiile adiţionale în echipamente şi silozuri, precum şi în sisteme de irigaţii. Extinderea şi planurile noastre de dezvoltare implică costuri semnificative, dar cunoaştem deja extrem de bine domeniul în care activăm şi suntem conştienţi că fără astfel de investiţii, atât în ferme cât şi în dotarea acestora, nu putem face o agricultură modernă şi profitabilă pentru acţionarii noştri”, a declarat Liviu Zăgan, director general Holde Agri Invest.

Cele 440 de ha de teren ale fermei recent achiziţionate sunt poziţionate între terenurile existente pe care Holde le exploatează deja în zona Roşiori. În urma acestei achiziţii, nucleul Roşiori se întinde pe o suprafaţă totală de aproximativ 4.000 de ha, iar compania estimează o creştere a productivităţii în anii următori.

De asemenea, Holde Agri Invest devine primul emitent de pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului (MME). Activitatea de MME este asigurată de BRK Financial Group (BRK) din 11 ianuarie. Acţiunile HAI sunt incluse în indicele BET AeRO, iar compania are o capitalizare de aproape 127 milioane lei, cu 110% mai mult faţă de nivelul din ziua listării companiei la bursă.

„Deşi suntem o companie relativ nouă, înfiinţată în 2018, Holde Agri Invest este o companie care se concentrează mereu pe performanţă fiind una din primele companii din domeniul agricol listate la Bursă şi care, după un an de la listare, a fost inclusă în indicele BET AeRO, având a doua pondere în acest indice. Colaborarea cu BRK Financial Group reprezintă un nou pas în concordanţă cu obiectivul nostru de a crea valoare pentru acţionari, prin îmbunătăţirea lichidităţii şi minimizarea volatilităţii. Vrem să folosim în continuare toate oportunităţile pe care Bursa ni le oferă, iar implementarea programului de Market Making este una dintre ele. În plus, Holde Agri Invest este prima companie de pe piaţa AeRO care începe să folosească acest instrument”, a declarat Adrian Pirciu, director financiar, Holde Agri Invest.

Acţiunile Holde Agri Invest sunt listate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din data de 1 octombrie 2020 şi se tranzacţionează sub simbolul bursier HAI. Compania are o capitalizare de piaţă de peste 100 milioane de lei, iar începând cu data de 11 octombrie 2021, acţiunile HAI sunt incluse în indicele BET-AeRO dezvoltat de BVB pentru piaţa AeRO. În cadrul acestui indice, Holde deţine a doua cea mai mare pondere.

Holde Agri Invest este o companie iniţiată de un grup de antreprenori români având ca obiectiv dezvoltarea acesteia pentru a deveni lider în domeniul agriculturii din România. Înfiinţată în 2018, compania exploatează peste 12.000 de hectare de teren, organizate în trei nuclee - ferma Roşiori situată în Roşiori de Vede (judeţul Teleorman), Frumuşani (judeţul Călăraşi) şi Videle (judeţul Teleorman). Începând din octombrie 2020, Holde Agri Invest este o companie publică cotată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti cu simbolul HAI, iar din luna octombrie 2021, compania este inclusă în indicele BET-AeRO al BVB, având a doua cea mai mare pondere.