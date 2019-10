Honda se prgătește pentru o nouă eră în Europa - Accelerează planurile de renunţare la maşinile cu motoare pe benzină şi pe motorină

Grupul nipon Honda Motor a anunţat miercuri că va electrifica toate automobilele sale europene în următorii trei ani şi va renunţa la producerea vehiculelor cu motoare pe benzină şi pe motorină până în 2022, în favoarea modelelor hibride şi electrice, informează Sky News potrivit Agerpres

Iniţial, Honda, al treilea producător auto din Japonia, informase că va electrifica toate automobilele sale europene până în 2025.Vicepreşedintele Honda pentru Europa, Tom Gardner, a declarat că decizia va modifica în mod considerabil gama de maşini oferite de companie."Honda este cel mai important producător global de motoare şi suntem decişi să nu mai producem până în 2022 maşini pe benzină şi pe motorină în Europa", a spus acesta.În ultimele luni, tot mai mulţi producători auto au decis să reducă producţia de automobile diesel pentru a respecta normele mai stricte privind emisiile poluante. Planul grupului nipon vizează un obiectiv pe termen lung, conform căruia automobilele electrice ar urma să reprezinte două treimi din linia sa de produse în anul 2030 faţă de mai puţin de 10% în prezent.Până în 2020, potrivit ţintelor stabilite de Uniunea Europeană, emisiile de CO2 trebuie reduse la 95 de grame per kilometru pentru 95% din autoturisme, faţă de media actuală de 120,5 grame per kilometru, o cifră care a crescut recent ca urmare a preferinţei consumatorilor pentru SUV-uri. Toate automobilele noi din UE trebuie să respecte această ţintă în 2021.Pentru Honda, scăderea cererii pentru vehiculele cu motoare diesel şi noile standarde mai dure privind emisiile poluante i-ar fi pus sub semnul întrebării viitorul în Europa.În luna februarie a acestui an, Honda a anunţat că în 2021 îşi va închide singura uzină din Marea Britanie, o decizie care înseamnă pierderea a 3.500 de locuri de muncă.