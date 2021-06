Horia Brenciu şi Alex Bogdan, detectivi în sezonul doi al emisiunii 'Masked Singer România'

Cântăreţul Horia Brenciu şi actorul Alex Bogdan sunt primii doi detectivi care vor participa în sezonul 2 al emisiunii "Masked Singer Romania" la Pro TV, potrivit news.ro.

Unul dintre cei mai iubiţi entertaineri din România, Horia Brenciu, îşi ocupă locul de detectiv experimentat în show-ul "Masked Singer România".

Dacă în primul sezon a reuşit să afle numele mai multor vedete care se ascundeau sub măşti, în acest an îşi propune să fie şi mai agil: ”O dată pe an avem nişte cazuri de rezolvat. Aici, la Masked Singer România, de fiecare dată când văd un personaj, mă dedublez. Acel copil din mine iese la suprafaţă bucurându-se de toate măştile, iar în acest sezon are de ce să se entuziasmeze pentru că avem măşti pe care nu le-a văzut nici Parisul, nici Londra, nici Tokio, nici New York. De cealaltă parte, adultul din mine încearcă rapid să scormonească detaliile biografice, să intre sub pielea personajului, să-l ghicească, lucru din ce în ce mai greu pentru că ni se dau indicii cu ţârâita. O voce suavă, o mişcare de umeri sau o gambă mai mică sau mai mare, nu pot să te conducă rapid la personaj. Norocul meu e că am o echipă de detectivi unică în lume! Nu mai vorbesc de prezentator… Prieteni de-ai mei! ;-)”, a spus Horia Brenciu.

Actorul Alex Bogdan îşi va folosi talentul de imitator pentru a se apropia de măşti şi a le face să-i ofere mai multe indicii. ”Vă salut, oameni buni, mulţumesc că v-aţi răpit din timp să citiţi această declaraţie. Aşadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România şi voi fi noul detectiv!!! :) Am emoţii foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari. Aşteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată faţă în faţă cu o energie aşa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aştept să ne vedeţi!”, a spus el.

Sezonul 2 "Masked Singer Romania" va fi prezentat de Pavel Bartoş.