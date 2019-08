Horia Georgescu intervine în cazul Caracal și propune autorităților sprijinul FBI: 'Nu e nici o slăbiciune să ceri un sfat de la cel mai bun'

Horia Georgescu, fost șef ANI, reacționează la cazurile de dispariție din Caracal și susține, pe Facebook, că dacă ar fi fost decident în aceste zile ar fi solicitat imediat sprijinul informal al FBI. „Nu e nici o slăbiciune sa ceri un sfat de la cel mai bun”, spune acesta.

„Dacă aș fi fost decident în aceste zile, când cazurile de la Caracal răscolesc societatea, aș fi solicitat imediat sprijinul informal al FBI. Sunt sigur că ar fi răspuns cu celeritate și în mod pozitiv, în baza relațiilor de parteneriat dintre țările noastre. Au mai existat situații complexe pe glob în care sprijinul acestei instituții în cazuri similare a fost solicitat. Este un caz foarte complex iar SUA are cei mai buni specialiști în domeniu și, mai important, metode și un istoric de cazuri unic în lume. Metodele lor de investigare a crimelor în serie nu au termen de comparație. În colaborare cu autoritățile române, care ar trebui să înființeze o celulă de criză, am putea afla adevărul în această situație, pe orizontală și pe verticală, până la ultimul detaliu și am ști și a cui este responsabilitatea, fie ea personală, instituțională sau politică. Nu e nici o slăbiciune sa ceri un sfat de la cel mai bun!”, scrie Horia Georgescu.