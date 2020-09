Horia Grigorescu, director CNPR: 'Politica investiţională a companiei va fi pe un orizont lung de timp. Nu mai facem proiecte doar să tăiem panglici'

Nu mai facem proiecte de dezvoltare pentru un interval de unul sau doi ani, doar ca să tăiem repede nişte panglici şi să ne facem nişte fotografii, ci vrem să aşezăm politica investiţională a Companiei Naţionale "Poşta Română" (CNPR) pe un orizont lung de timp, a declarat, marţi, într-o dezbatere de specialitate, Horia Grigorescu, directorul general al CNPR.

"În momentul de faţă vrem să aşezăm politica investiţională a acestei companii pe un orizont lung de timp, să găsim surse alternative de finanţare. Varianta fondurilor europene este excelentă, însă pe lângă aceste fonduri noi încercăm să găsim şi alte variante prin care să putem găsi fondurile pentru a ne atinge necesarul investiţional. De asemenea, Poşta Română, în momentul de faţă, este în discuţii avansate cu cei de la Banca Mondială. Analizând un proiect-pilot şi în funcţie de rezultatul acestei analize realizate de către Banca Mondială, Poşta Română ar putea îndeplini rolul de incluziune financiară în mediul rural şi urban mic. Realitatea este că există acest decalaj între urbanul mare - foarte dezvoltat şi de multe ori la un nivel similar cu cel european, în timp ce zona de rural şi urban mic este mult lăsată în urmă. Sunt foarte optimist că la finalizarea acestui raport, undeva la începutul lunii octombrie, să venim cu nişte veşti bune şi să vedem dacă putem avansa pe această direcţie. Soluţia pentru Poşta Română este diversificarea surselor de venit şi digitalizarea (...) Nu mai facem proiecte de dezvoltare pentru un interval de un an - doi ani, ca să tăiem repede nişte panglici, să ne facem nişte fotografii şi după noi potopul", a afirmat Grigorescu, potrivit agerpres.ro.

Acesta a menţionat că Poşta Română are zero datorii la bugetul de stat pentru prima oară după mai bine de un deceniu.

"Poşta Română are zero datorii la bugetul de stat pentru prima oară după peste 10 ani de zile. Nu mai are sechestru pe clădirile proprietate ale Poştei Române, iar asta ne bucură foarte mult pentru că, de multe ori, oamenii vor veni şi vor spune "Voi sunteţi stat cu stat. Ce vă lăudaţi acum că nu mai aveţi datorii la bugetul de stat?". Noi suntem o companie care, în momentul de faţă, se poziţionează într-un mod puternic în mediul de business, care poate să iasă cu fruntea sus în faţa oricărui finanţator, inclusiv în zona bancară, în zona investitorilor privaţi, în faţa ministerelor atunci când îndrăznim să solicităm finanţare pe fonduri europene (...)", a susţinut şeful CNPR.

Trustul de presă DC Media Group a organizat, marţi, dezbaterea online cu titlul "Upgrade România - Planul de repornire a economiei", în care au fost abordate teme precum: bilanţul economic la şase luni de la declanşarea stării de urgenţă, situaţia reală "din teren", sursele de finanţare pentru economie şi accesarea banilor europeni.