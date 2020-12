În perioada sărbătorilor de iarnă, Huawei România a donat 10.000 de euro pentru cadourile de Crăciun destinate copiilor din programele Asociaţiei SOS Satele Copiilor. Darurile achiziționate cu sprijinul Huawei România au ajuns la cei 150 de copii și tineri care locuiesc în Satele SOS și în Comunitățile de Tineri din București, Bacău și Cisnădie.

Aceste activități sunt derulate în cadrul programului Huawei «1000 Dreams» a cărui misiune o reprezintă îmbunătățirea educației TIC pentru tineri și oferirea de suport copiilor din Europa Centrală și de Est. Huawei a putut oferi ajutor în acoperirea nevoilor celor mici, sub formă de îmbăcăminte, materiale şcolare şi, bineînţeles, cărţi despre informatică.

SOS Satele Copiilor este o organizaţie neguvernamentală, ce derulează programe în 136 de ţări ale lumii şi are ca misiune oferirea unei familii iubitoare copiilor care au rămas fără îngrijirea părintească și susținerea și protejarea celor care riscă să o piardă. În cei 27 de ani de activitate în România, SOS Satele Copiilor România a derulat programe de îngrijire alternativă a copiilor (Satele SOS, Comunitățile de tineri), de întărire a familiei (Centrele de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Centrul de zi), programe educaționale, precum și o serie de proiecte pentru tinerii aflați în situații de risc atât din sistemul de protecție, cât și din mediul rural sau familii vulnerabile. Anual, peste 700 de copii și tineri sunt sprijiniți în mod direct de SOS Satele Copiilor, dintre care peste 150 cresc în Satele SOS, alături de Mamele SOS și de fraţii biologici sau sociali, iar 550 de copii sunt sprijiniți să rămână în familiile lor și să nu trăiască trauma separării.

„Se încheie un an cum nu am mai trăit, care ne-a încercat limitele și ne-a determinat să găsim soluții în situații extrem de dificile. Atunci când peste 150 de copii care cresc în casele SOS depind de tine, nu există nicio altă variantă în afară de a merge înainte, cu mult curaj, pentru ca ei să fie în siguranță, alături de Mamele SOS și de specialiștii care se asigură că ei primesc tot sprijinul de care au nevoie. Suntem recunoscători că, în tot acest demers, nu suntem singuri, ci alături de parteneri și oameni de bine, fără de care impactul nostru nu ar fi același. Mulțumim, Huawei România, pentru sprijinul acordat! Împreună vom reuși să oferim tuturor copiilor materiale de studiu, pentru ca ei să țină pasul cu școala și să acoperim o parte importantă din bugetul familiilor, pentru îmbrăcămintea de iarnă. Vă dorim Sărbători frumoase, cu sănătate și liniște și un An Nou în care să continuăm să facem bine împreună!” a declarat Diana Podaru – Director General SOS Satele Copiilor România

“Am avut plăcerea să sprijinim SOS Satele Copiilor în anul 2019, atunci când am inițiat, pentru prima dată în România, programul «1000 Dreams», pentru copiii aflați în grija SOS, pe care sunt mândru că l-am putut continua și anul acesta, în ciuda contextului dificil. Huawei România speră să le ofere un Crăciun de neuitat, prin intermediul materialelor de studiu în domeniul informaticii și a hainelor călduroase, pe care le pune la dispoziție, contribuind în același timp și la cultivarea curiozității acestor copii pentru tot ceea ce ține de tehnologie și informatică. Le urez tuturor, atât personalului din cadrul SOS Satele Copiilor, cât și copiilor și mamelor lor Sărbători fericite”, a declarat George Zhang, CEO Huawei România.

2020 este al doilea an în care, prin intermediul programului «1000 de Vise», Huawei vine în sprijinul Asociaţiei SOS Satele Copiilor. Prin această acţiune, Huawei îşi doreşte să le aducă aducă zâmbetul pe buze copiilor mai puţin privilegiaţi şi să atragă atenţia asupra acestei cauze.