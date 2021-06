Și pe asta o fac tot preoții, nu politicienii: Peste 450 de litri de sânge donați în numai 6 săptămâni

Patriarhia Română anunță finalul celei de-a XX-a ediţii a campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!”. Timp de 6 săptămâni, au fost donați 450 de litri de sânge, iar de la începutul campaniei, din 2013, peste 2.400 litri de sânge.

„În perioada 12 mai-16 iunie, tinerii studenţi ai Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti ne-au demonstrat, încă odată, că ne putem baza pe ei, că dragostea faţă de cei aflaţi pe patul de spital este mare şi că oricând ne putem baza pe implicarea şi devotamentul lor, iar uniţi putem salva vieţi. Timp de 6 săptămâni, în fiecare miercuri, studenți, cadre didactice, cadre medicale ale Centrului de Transfuzie Sanguină col. prof. dr. ”Nicolae Nestorescu” al Ministerului Apărării Naţionale și voluntari de la Paraclisul Catedralei Naționale şi-au dat întâlnire la sediul Academiei, la centrul mobil de donare. Împreună au contribuit la colectarea a 450 de litri de sânge”, transmite Patriarhia Română.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este unul dintre cei mai fideli parteneri ai campaniilor de donare organizate de Patriarhia Română, tinerii studenţi fiind consideraţi „o bancă vie de sânge”.

Comisar-șef Nicolae-David Ungureanu, rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a declarat la finalul acestei ediţii că studenţii s-au mobilizat şi de acestă dată: „Academia de Poliţie s-a alăturat acestui proiect din anul 2013, la iniţiativa Patriarhiei Române. De atunci am înţeles mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi ne-am alăturat acestui demers, pentru a-i sprijini pe semenii aflaţi în suferinţă. În fiecare an am participat la aceste campanii de donare de sânge. În pandemie, studenţii noştri s-au mobilizat mai bine, reuşind pe parcursul ediţiei din acest an să adunăm peste 1.000 de donatori. Este nevoie de sânge în spitale. Fiecare picătură de sânge este importantă, iar prin această campanie studenţii au avut ocazia să salveze oamenii prin sângele lor”.

Aprecierea şi recunoştinţa pe care Patriarhia Română, dar şi bolnavii care au primit o şansă la viaţă din partea tinerilor studenţi a fost transmisă de părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru, la finalul celor şase săptămâni de donare: „Încheiem această acţiune cu bucuria că rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor. Ca de fiecare dată, tinerii studenţi ai Academiei de Poliţie au venit în număr foarte mare, o mie de tineri sănătoşi, frumoşi, au fost aici. A fost o prezenţă substanţială care a dovedit, şi cu această ocazie, că sunt solidari faţă de nevoia de sânge din România. Ne bucurăm foarte mult că studenţii şi profesorii lor ni s-au alăturat acestei campanii frumoase de donare de sânge. Patriarhia Română, care este şi iniţioatorul proiectului ”Donează sânge, salvează o viaţă!”, o campanie generoasă, o campanie cu destinaţie umanitară, salvează foarte multe vieţi. De la prima ediţie şi până acum, ne bucurăm că am reuşit să polarizăm în jurul nostru toate instituţiile statului, începând de la Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, şcolile militare, Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, Regimentul 30 Gardă ”Mihai Viteazul”, Jandarmeria Română, studenţii de la Institutul Medico-Militar din Bucureşti. Toţi ni sau alăturat nouă, voluntarilor acestei campanii frumoase de a dona sânge”.

Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!" a început în anul 2013, la iniţiativa păritelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru.

Datorită implicării voluntarilor Paraclisului CMN, al numărului mare de donatori şi al rezultatelor remarcabile care s-au văzut încă de la primele două actiuni, prima fiind pe 5 aprilie 2013 la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, cea de-a doua fiind organizată pe 13 aprilie 2013, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, acolo unde a fost adus Centrul Mobil de Donare de Sânge, campania a fost declarată de importanţă naţională.

Pe 27 octombrie 2014 s-a decis în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române extinderea campaniei „Donează sânge! Salvează o viaţă!” la nivel naţional şi internaţional.

Din 2013 şi până acum s-au recoltat 2.450 litri de sânge de la 35.000 de donatori fideli.