Iadul s-a dezlănțuit pe insula Zakynthos: Sute de locuitori și turiști, evacuați / FOTO & VIDEO

Un incendiu mare, extins de vântul puternic, a izbucnit duminică pe insula Zakynthos şi a determinat evacuarea populaţiei din două localităţi, transmite Reuters, conform agerpres.ro.

Nu au fost raportate victime şi nu se aşteaptă ca intensitatea vântului să scadă până marţi."Am evacuat aproximativ 300 de locuitori şi turişti din satele Keri şi Agalas ca măsură de precauţie", a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al pompierilor. "Focul a ajuns în apropierea caselor", a precizat acesta.

Insula Zakynthos se află la aproximativ 300 de kilometri vest de Atena.

