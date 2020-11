Ianis Hagi a declarat că e rândul României să câştige cu Danemarca după ce a pierdut meciul tur de la Aalborg

Fotbalistul reprezentativei de tineret, Ianis Hagi, a declarat, miercuri, într-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, că e rândul României să câştige cu Danemarca după ce a pierdut meciul tur de la Aalborg, cu 1-2, în preliminariile Campionatului European Under 21 de anul viitor, potrivit Agerpres.

"Nu cred că e un avantaj pentru noi faptul că Danemarca e deja calificată. Au spus şi ei că vin aici să pregătească participarea la Campionatul European. Va fi greu pentru că ştiu nivelul de aici şi nu sunt meciuri uşoare, indiferent de adversar. Avantajul nostru este motivaţia de a merge la Campionatul European, pentru că e meci decisiv şi avem nevoie de victorie. Ştim că în deplasare am pierdut cu ei, dar acum jucăm acasă şi e rândul nostru să câştigăm. Îmi doresc să ne calificăm, asta îşi doreşte o ţară întreagă", a spus mijlocaşul.

"Mă interesează foarte mult să jucăm colectiv foarte bine. Toţi care intră pe teren să dea maximum şi să prindă o zi bună şi împreună să ne calificăm la Campionatul European. Cred că mai puţin contează cine marchează împotriva Danemarcei atâta timp cât noi suntem calificaţi la EURO", a adăugat Hagi.

Revenit la selecţionata de tineret după o pauză de 1 an şi 4 luni, timp în care a fost convocat la prima reprezentativă, Ianis Hagi a afirmat că i-a găsit la fel de motivaţi pe colegii săi. "I-am găsit motivaţi pe băieţi, aşa cum îi ştiam, sunt dornici de victorie şi de succes. Din fericire eu am avut foarte multe meciuri bune aici, nu pot alege doar unul... dar ţinând cont că am fost la turneul final al Campionatului European pot spune că toate de acolo au fost meciuri foarte bune", a precizat Hagi.

Selecţionata U21 de fotbal a României întâlneşte, la 17 noiembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, reprezentativa Danemarcei, în ultima partidă din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret din 2021. Partida cu Danemarca poate asigura calificarea "tricolorilor" la EURO 2021 în cazul unei victorii.