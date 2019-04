Ianis Hagi, după calificarea în finala Cupei României: Suntem foarte fericiți

Viitorul este la doar un meci distanță să își îndeplinească obiectivul propus la începutul sezonului: Cupa României. Echipa pregătită de Hagi a eliminat-o pe Universitatea Craiova cu scorul 4-1 la general și s-a calificat în ultima rundă a competiției, acolo unde se va întâlni cu Astra Giurgiu potrivit mediafax.

Ianis Hagi a marcat de trei ori în dubla cu oltenii.

"Suntem foarte fericiți că ne-am calificat și că am câștigat, asta ne-am dorit. Înainte de meci vorbeam că avantajul este minim, că nu contează așa mult. Trebuia să profităm de el, am reușit să facem asta. Suntem fericiți că nu ne-am apărat, au fost și peste noi în anumite momente, dar am forțat până am dat al doilea gol. Au avut și ei ocaziile lor, este normal, este fotbal, nu se poate juca doar la o poartă. A ieșit un meci foarte spectaculos din nou cu cei de la Craiova", a spus Ianis Hagi la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

În finala Cupei României, Viitorul se va întâlni cu Astra pe 25 mai, la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, iar constănțenii au un singur gând: trofeul.

"Presiunea este alta, dar suntem pregătiți. Asta ne-am dorit în acest sezon. Cupa este obiectivul nostru și atât timp cât am ajuns în finală este normal să ne dorim să o câștigăm", a mai adăugat marcatorul celor două goluri ale manșei retur, Viitorul - U Craiova.

Până la finala Cupei României, Viitorul mai are meciuri de jucat în play-off-ul Ligii 1 Betano, iar în etapa următoare va merge pe terenul campioanei CFR Cluj.

"Suntem cu gândul la CFR și acolo încercăm să ne batem pentru locul trei și să ne îndeplinim obiectivul. Nu vrem să scoatem pe nimeni (n.red. - pe FCSB din lupta pentru titlu). Noi abordăm orice meci la victorie, mergem să facem presiune, să jucăm fotbal plăcut, mergem cu mentalitatea asta. Toți cei care intră pe teren știu ce trebuie să facă, mergem să câștigăm", a precizat Ianis Hagi, care este fericit și de evoluția sa din cea de-a doua parte a campionatului:

"Sunt fericit că fac ce trebuie să facă un decar, să facă diferența. De mic mi s-a zis asta, prin pase și prin goluri să fac diferența. Sunt fericit că jocul îmi merge foarte bine și vreau să continui pe aceeași linie și chiar și mai bine".