Ianis Hagi este la un pas de plecarea de la Viitorul însă are o mare dorință - Mereu mi-am dorit să câştig un trofeu cu Viitorul

Ianis Hagi (20 de ani) este la un pas de plecarea de la Viitorul, mai multe echipe fiind pe urmele sale, dar fotbalistul trupei din Ovidiu are o dorinţă pe care vrea să o îndeplinească înainte să părăsească din nou echipa pe care tatăl său o patronează şi o antrenează potrivit mediafax.

Ianis Hagi va încerca, începând din vară, a doua experienţă în străinătate, după cea de la Fiorentina.

AS Roma, FC Sevilla, Galatasaray, Anderlecht sau Standard Liege sunt echipele interesate de Ianis Hagi şi, cel mai probabil, acesta va pleca în vară de la Viitorul. Până atunci, însă, decarul şi căpitanul de la Ovidiu vrea să-şi treacă un trofeu în palmares, deoarece a ratat ocazia să câştige titlul în 2017, fiind plecat în Italia.

"Calcule nu prea îmi place să fac. Când ştiu că trebuie să câştig şi sunt la mâna mea, atâta timp cât îmi câştig meciurile şi mă calific în finală, câştig finala, calculele se anulează. Noi ca echipă trebuie să ne facem treaba şi să scoatem rezultatele pe care ni le dorim.

De când am debutat la echipa mare, mereu mi-am dorit să câştig un trofeu cu Viitorul. Am fost plecat când s-a luat campionatul aici, am fost plecat, am prins cantonamentul din vară cu toţi care au cucerit campionat, acum suntem aproape să ne calificăm în finală... normal că îmi doresc să câştig un trofeu cu Viitorul", a spus Ianis Hagi la o conferinţă de presă.

Întrebat despre un posibil transfer al său în Belgia, Hagi jr. a răspuns: "Întrebaţi-l pe patron, pentru că ei primesc ofertele. Cum am spus, în timpul campionatului mă gândesc la meciurile pe care le avem. După ce se va termina campionatul şi competiţiile va fi momentul să vorbesc, dacă va fi ceva, să vorbesc despre transfer".

FC Viitorul joacă în semifinalele Cupei României înpotriva Universităţii Craiova. În tur, echipa din Ovidiu s-a impus cu 2-1.