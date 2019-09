Ianis Hagi, fotbalistul lui Genk: 'Am realizat că am un tată faimos când l-am văzut că era oprit pe stradă sau la aeroport'

Ianis Hagi (20 de ani), fotbalistul lui Genk, transferat în această vară, de la FC Viitorul, a acordat un interviu site-ului FIFA în care a vorbit despre echipa naţională, calificarea la Jocurile Olimpice şi comparaţiile cu tatăl său, anunță MEDIAFAX.

Mijlocaşul central ofensiv este convocat la echipa naţională de seniori pentru meciurile cu Spania şi Malta, din preliminariile EURO 2020, care se vor disputa pe 7 şi 10 septembrie. Ianis Hagi crede că echipa naţională se află pe un drum bun şi poate obţine calificarea atât la Campionatul European din 2020, cât şi la Campionatul Mondial din 2022.

“Tot ceea ce se întâmplă la echipa naţională se îndreaptă într-o direcţie corectă. Va mai necesita ceva timp să ne redresăm, deci va trebui să continuăm să muncim. Poate, cu această noua generaţie, dar şi cu cea actuală, putem face o combinaţie bună şi să ne caificăm. Acestea sunt cele mai importante lucruri – calificarea la Campionatul European şi la Campionatul Mondial”, a declarat Ianis Hagi, pentru fifa.com.

Ianis Hagi a vorbit şi despre performanţa realizată de România U21 în această vară, când naţionala lui Mirel Rădoi a ajuns până în semifinalele Campionatul European: „Nu cred că se aştepta nimeni ca noi să ne calificăm în semifinale, nici cei din ţara noastră. În meciul cu Anglia au fost urcuşuri şi coborâşuri în ultimele 15 minute. A fost minunat cum am rămas puternici din punct de vedere mental şi am continuat să presăm”.

În urma calificării în semifinalele EURO 2019, echipa naţională de fotbal a României a obţinut prima calificare la Jocurile Olimpice după o pauză de 55 de ani. Hagi a declarat că a rămas impresionat de susţinerea primită în Italia şi San Marino din partea fanilor naţionalei: “Faptul că am câştigat grupa şi ne-am calificat la Jocurile Olimpice a fost un adevărat cumul de emoţii. Ne-am făcut ţara mândră. Oamenii au venit din România în Italia să ne susţină şi ne-au spus că vor veni, de asemenea, şi la Jocurile Olimpice, de la Tokyo“.

Ianis Hagi este adesea comparat cu tatăl său, Gheorghe Hagi, care i-a fost şi antrenor la FC Viitorul. Mijlocaşul lui Genk a vorbit despre modul în care gestionează aceste comparaţii şi cât de greu i-a fost să se adapteze la Academia Hagi: “Am realizat că am un tată faimos când l-am văzut că era oprit pe stradă sau la aeroport pentru a i se cere fotografii sau autografe. Apoi, am căpătat dragostea pentru fotbal şi căutam mereu pe internet clipuri cu el. A fost puţin dificil la începutul meu la Academia Hagi. Eram tânăr, aveam doar 10 ani, şi nu ştiam cum să-i fac pe colegi să se simtă confortabili în preajma mea. Apoi am realizat că e vorba doar despre fotbal. Nu contează cine eşti sau al cui copil eşti. Apoi, totul a devenit natural, mi-am făcut prieteni şi ţin legătura cu ei şi 10 ani mai târziu.

Eu şi tatăl meu suntem jucători diferiţi, chiar dacă jucăm pe aceeaşi poziţie, cea de mijlocaş central. El era mult mai rapid şi lovea de obicei cu stângul, în timp ce eu sunt un jucător diferit, dar avem aceeaşi mentalitate şi ambiţie. Încă mai am de învăţat de la el deoarece ştie cum trebuie să te mişti pe teren din acea poziţie“, a mai spus Ianis Hagi.