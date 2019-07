Ianis Zicu este noul antrenor al echipei de liga a doua Farul Constanţa și are ca obiectiv promovarea în prima ligă

Ianis Zicu este noul antrenor al echipei de liga a doua Farul Constanţa, el precizând că vrea să creeze o echipă care să joace ofensiv, spunând că şi-ar dori promovarea în prima ligă, dar ştie că acest obiectiv este unul destul de dificil aşa că vizează o clasare în primele şase formaţii. Din conducerea echipei de la malul mării va face parte şi George Galamaz, care va ocupa funcţia de team-manager, anunță news.ro.

Finanţatorul echipei Farul Constanţa, Ciprian Marica, l-a prezentat miercuri, într-o conferinţă de presă, pe noul antrenor al echipei – Ianis Zicu.

Marica spune că l-a ales pe Zicu pentru acest post deoarece a crescut la Farul, ştie ce înseamnă mentalitatea şi spiritul echipei şi este un tip ambiţios.

“Cred că prima întrebare ar fi de ce Ianis Zicu? În primul rând pentru că este un copil al Farului, a crescut aici, a învăţat, ştie ce înseamnă Farul pentru că este un copil al Constanţei. S-a născut aici, a crescut aici, ştie mentalitatea, spiritul echipei şi nu în ultimul rând pentru că este un prieten de când eram copil. Am copilărit împreună şi ştiu cât de pasionat şi câtă ambiţie are pentru a reuşi, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Am stat de vorbă cu el şi cred că Farul astăzi are nevoie de entuziasmul unui antrenor tânăr, de energia şi ambiţia lui, un antrenor care a lucrat cu antrenori mari, care a văzut cum funcţionează lucrurile în străinătate”, a afirmat Ciprian Marica.

Zicu a declarat că îşi doreşte să reuşească în cariera de antrenor şi că a ales această meserie din pasiune şi nu pentru a-şi asigura existenţa.

“Este un moment important pentru oraş, este un moment important pentru aceşti jucători tineri care au venit acum la echipă, este un moment important pentru cariera mea de antrenor. Am o dorinţă extraordinară de a reuşi în această meserie. Am început-o doar din pasiune, nu am început-o ca să câştig existenţa zilelor de mâine. Sunt aici plin entuziasm şi de încredere că pot să am rezultate extraordinare cu această echipă pentru nivelul la care suntem acum. În cel mai scurt timp vom mai aduce câţiva jucători şi cred că echipa poate să aibă un parcurs foarte bun”, a spus Zicu.

El a precizat că studiază de trei ani această meserie şi a mai lucrat ca antrenor, dar nu la nivel de seniori.

“Sper ca toţi cei care acum spun şi probabil sunt şi îndreptăţiţi, că nu am foarte multă experienţă în antrenorat să se uite mai în spate un pic şi să vadă că selecţionerul României, Cosmin Contra, când a început cariera de antrenor era coleg cu mine la Timişoara, iar a doua zi de dimineaţă a devenit antrenor principal. Eu studiez de trei ani de zile această meserie. Lucrez de ceva timp în meserie, dar nu la nivel de seniori, dar ştiu exact ceea ce pot să fac”, a explicat Ianis Zicu.

El vrea să creeze la Farul o echipă care să joace un fotbal ofensiv, care să facă presing şi să recupereze mingea în terenul advers.

“Vreau să creeze o echipă care să joace fotbal. Sunt adeptul unui fotbal ofensiv aşa cum aţi văzut şi la Under 21. Ofensiv nu înseamnă neapărat să ai mingea sub control în toată perioada partidei, ofensiv înseamnă să stai în jumătatea adversă, să faci pressing, să reuşeşti să recuperezi mingea sus, să pui probleme adversarului şi când el are controlul jocului”, a explicat noul antrenor al echipei de la malul mării.

Zicu spune că şi-ar dori promovarea, dar ştie că este dificil de realizat acest obiectiv.

Ca şi obiectiv, normal că mi-aş dori ceea ce se poate mai mult, adică promovarea. Ştiu că pare ciudat să spun lucrul acesta pentru că sunt doar patru săptămâni până la prima etapă.Mi-aş fi dorit să fie şapte sau opt săptămâni să pot să am un ciclu complet, să pot să confirm toată metodologia ca echipa să arate bine la prima etapă din punct de vedere fizic, dar voi continua lucurile în această perioadă de patru săptămâni ca să pot să le ofer copiilor potenţă pentru ritmul de joc pe care ei o să îl aibă, în liga a doua fiind un ritm destul de susţinut şi o competiţie foarte echilibrată în acest an competiţional”, a precizat Zicu, care a menţionat că un obiectiv mai realist este o clasare în primele 6-8 echipe ale campionatului.

Întrebat dacă se teme că nu va fi bine primit de suporterii Farului, având în vedere că la începutul anilor 2000, când era jucător la Dinamo Bucureşti a avut un conflict cu aceştia, Zicu a recunoscut: “Sunt convins că există o problemă din urmă cu ceva timp, 16-17 ani. A fost o partidă unde eu am reacţionat într-un fel pe care acum îl regret şi nu l-aş mai face, ţinând cont că sunt adult şi văd lucru altfel, eram un copil în formare, aveam 19 ani. Din punct de vedere psihologic şi uman nu eram capabil să fac diferenţa între o înjurătură primită în tensiunea unei partide şi reacţia pe care eu nu trebuia să o am. Eu le cer scuze pe această cale şi sper să înţeleagă faptul că una a fost acum 17 ani, când am avut acea reacţie şi pe care o regret şi alta este în postura de antrenor acum când eu vin cu toată pasiunea pentru a ajuta clubul, pentru a mă ajuta pe mine, pentru a ajuta jucătorii, iar susţinerea pe care ei trebuie să o aibă, nu trebuie să o aibă faţă de mine, nu trebuie să o aibă faţă de Ciprian, trebuie să o aibă pentru culorile acestui club”.

Ianis Zicu va fi ajutat pe banca tehnică de Daniel Florea, iar antrenor cu portarii este Mihai Moraru. De asemenea, George Galamaz va fi noul team-manager al echipei, Marica spunând că fostul fundaş se va ocupa de tot ce înseamnă organizarea echipei, de nevoile şi necesităţile jucătorilor.

Contractul lui Ianis Zicu cu Farul este pe un an de zile, Marica spunând că nu va fi nicio problemă să fie prelungit dacă lucrurile vor merge bine.

Farul Constanţa a încheiat sezonul trecut pe locul 14 în liga a doua, având 47 de puncte, formaţia fiind condusă de pe bancă de Petre Grigoraş.