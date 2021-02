Iarnă grea în SUA - Aproximativ 78 de milioane de americanisunt sub alertă de vreme rea

Locutorii statului Texas continuă să facă față efectelor frigului devastator, iar o mare parte din jumătatea estică a Statelor Unite se confrunta cu zăpada, gheața sau ploaia, relatează CNN, potrivit mediafax.

Aproximativ 78 de milioane de americanisunt sub alertă de vreme de iarnă grea, iar peste 27 de milioane merg la culcare sub un avertisment de îngheț.

Cel puțin 38 de persoane au murit la nivel național din cauza furtunilor de iarnă sau a înghețului de săptămâna trecută, când au fost stabilite peste 2.500 de înregistrări pentru cea mai scăzută temperatură pentru această dată. Alte opt decese sunt suspectate a fi legate de vreme, dar autoritățile așteaptă rezultatele autopsiilor.

În Texas, comunitățile caută cu disperare căldură și alte necesități, lipsiți de electricitate la temperaturi de îngheț sau aproape de îngheț.

Guvernatorul Greg Abbott i-a asigurat pe cetățeni că va investiga cu atenție motivul pentru care atât de mulți oameni au fost lipsiți de curent electric în această săptămână. "Texanii merită răspunsuri cu privire la motivele pentru care au apărut deficiențele și cum vor fi corectate, iar texanii vor primi aceste răspunsuri", a spus Abbott.

În San Antonio, Claudia Lemus a spus că electricitatea a revenit miercuri seara, dar că rafturile multor magazine sunt goale. "Cele mai multe magazine alimentare sunt închise", a declarat Lemus pentru CNN joi dimineață. Iar în cele deschise trebuie să stai la coadă timp de 20-30 de minute la un moment dat, apoi trebuie să intri și să iei ce este disponibil, deoarece magazinele sunt (în mare parte) goale”.

Ea a spus că în perioada în care energia electrică a fost oprită, ea și soțul ei au încercat să își țină copii ocupați, pentru a nu suferi de frig. Pentru a adăuga puțină căldură, familia a pornit aragazul.

"Am trăit în toate statele, fiind o familie militară. Am auzit de zăpada care vine. Nu ne-am gândit niciodată că va fi așa", a spus ea. "Nu am anticipat niciodată să avem ...asemenea provocări."

Aproape 300.000 de case și companii din Texas erau lipsite joi de energie electrică, în scădere față de aproximativ 4,5 milioane la începutul săptămânii.

Vremea rea ​​a afectat furnizarea electricității către alți 480.000 de clienți din multe alte state, inclusiv Oregon, Louisiana, Mississippi, Illinois, Kentucky, Ohio, Virginia de Vest, Virginia și Carolina de Nord, potrivit PowerOutage.us.

Oficialii din Texas spun că o înghețul profund început de duminică a afectat gereratoarele de current, provocând întreruperi temporare sau continue. Problemele afectează o rețea din Texas care acoperă 90% din stat și este izolată de restul țării, astfel încât nu poate importa energie din alte părți pentru a compensa lipsa.

Aproximativ 13 milioane de oameni se confruntă cu întreruperi în furnizarea apei, cu țevi sparte și defecțiuni ale sistemelor, au spus oficialii. Austin și San Antonio au transmis miercuri avertismente legate de furnizarea apei calde.

Între timp, condițiile meteorologice dificile din întreaga țară au avut implicații grave asupra pandemiei: unele transporturi de vaccinuri Covid-19 au fost întârziate, iar unele clinici au trebuit să își anuleze programările pentru vaccinare.

Departamentul de Sănătate din Houston a declarat că va relua vaccinările în acest weekend.