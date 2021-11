Iaşiul devine gazda Campionatului Mondial de Esports în 2023

Municipiul Iaşi va fi în anul 2023 gazda Campionatului Mondial de Esports, a anunţat joi viceprimarul Daniel Juravle, arată Agerpres.

"După câteva luni de muncă şi negociere, am reuşit un lucru fantastic. Vom organiza Campionatul Mondial de Esports la Iaşi. De la League of Legends, Dota 2 şi până la Counter-Strike: Global Offensive, vom avea parte de o săptămână plină de energie, urmărită de întreaga lume. Sper că această minunată veste să bucure pasionaţii de gaming din Iaşi şi din România. Iaşul vă aşteaptă cu braţele deschise în 2023. În această perioadă, ediţia de anul acesta a campionatului are loc la Eilat, în Israel, iar cea din 2022 în Bali, Indonezia", a arătat viceprimarul Daniel Juravle într-o postare pe pagina sa de socializare.

Acesta a afirmat că aşteaptă cu nerăbdare "momentul în care ni se va încredinţa titlul de oraş-gazdă pentru anul 2023" şi subliniază că se va asigura că Iaşiul va organiza "o ediţie care va fi ţinută minte".