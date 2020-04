Iasmin Latovlevici, demis de la Kisvarda, pune familia pe primul loc: 'Am vrut acasă, cu ai mei. Acolo nu aveam pe nimeni'

Gicu Grozav şi Iasmin Latovlevici au fost demişi de la Kisvarda. Cei doi au trecut graniţa spre România fără permisiunea clubului ungar. Latovlevici spune că şi-a dorit să fie alături de familie în perioada pandemiei de coronavirus.

Gicu Grozav şi Iasmin Latovlevici au trecut graniţa în România fără permisiunea clubului ungar, potrivit Mediafax.ro.

Oficialii clubului au considerat gestul jucătorilor români iresponsabil şi au decis să îi concedieze pe cei doi.

Latovlevici spune că a plecat din Ungaria pentru că şi-a dorit să fie alături de familia sa în timpul pandemiei de coronavirus.

„Ni s-a dat un program pentru acasă. Până la noi ordine, am plecat acasă, în România, nu aveam familia acolo. Mi-era greu fără ai mei. Am primit pe mail şi s-a încheiat totul. Am plecat acasă pentru că, "Doamne fereşte!", se îmbolnăvea cineva din familie, ce făceam? Ne tratam prin telefon? Poate păţeam eu ceva, ce să fac prin străinătăţuri. Acasă este mai simplu şi sunt şi eu mai liniştit. Am vrut acasă, cu familia. Acolo nu aveam pe nimeni. Acum, sunt liber de contract, mă pregătesc să fiu bine la vară. Asta a fost decizia lor, la Kisvarda. Probabil nu mai aveau nevoie de mine. Probabil că i-am şi ajutat financiar plecând. N-am stat mult să mă gândesc. Am plecat şi gata”, a spus Iasmin Latovlevici, pentru Gazeta Sporturilor.