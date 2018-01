Iată ce CONȚINE raportul întocmit de Bogdan Despescu, șeful IGPR / DOCUMENT

Şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, a fost vineri la Palatul Victoria, pentru a aduce raportul solicitat de prim-ministrul Mihai Tudose. Sinteza raportului prezentat de şeful Poliţei Române Bogdan Despescu premierului a fost făcută publică vineri seară, în document regăsindu-se informaţia referitoare la demisia şefului Poliţiei Capitalei şi a adjunctului sau, dar şi informaţia conform căreia ministrul Afacerilor Interne a fost sesizat pentru dispunerea declanşării cercetării prealabile cu privire la săvârşirea unor eventuale abateri disciplinare în cazul actualului adjunct al şefului Polişiei Române, chestorul Mihai Marius Voicu, care a deţinut şi el funcţia de şef al Direcţiei Generale de Poliţie a Muncipiului Bucureşti.

De asemenea, şefii ierarhici au fost sesizaţi pentru a lua măsuri disciplinare în cazul a 11 poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, a 7 de la secţia 22 Poliţie din Capitală şi a 2 din cadrul secţiei 18 Poliţiei Bucureşti.

În cazul a doi poliţişti, ambii cu grad de colonel, Vasile Daniel Gildo - fost şef al Brigăzii Rutiere până în august 2017 şi Radu Viorel, fost şef al secţiei 18 Poliţie, nu poate fi dispusă răspunderea disciplinară, aceştia fiind la pensie.

Pentru toţi 22, însă a fost sesizat şi Parchetul ICCJ, pentru a aprecia în ce măsută faptele comise de ei în legătură cu cazul poliţistului Eugen Stan, acuzat de agresiune sexuală, constituie infracţiuni.

Despescu a prezentat şi un plan de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi prevenirea apariţiei unor astfel de situaţii.

Premierul a anunţat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că i-a cerut şefului IGPR ca într-o săptămână să îi prezinte măsurile luate pentru remedierea situaţiei de la nivelul Poliţiei Române.

"Am avut o discuţie cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul, care înţeleg că a fost gata de abia astăzi dimineaţă. Am înţeles de pe surse că noua propunere şi-a declinat intenţia de a ocupa funcţia. Şi l-am rugat pe domnul Despescu ca, într-o săptămână, să îmi prezinte măsurile luate de domnia sa (...) pentru remedierea situaţiei. Ceea ce trebuie remarcat este că acel făptaş a fost prins totuşi în două zile, este o notă foarte bună pentru Poliţie. De ce nu s-au luat şi alte măsuri sau unde lucrurile au scârţâit, repet, are o săptămână domnul Despescu să-mi prezinte concluziile", a declarat Tudose.

Miercuri seara, şeful Executivului a afirmat că aşteaptă raportul lui Despescu, adăugând că în caz contrar va vorbi "cu noul şef al Poliţiei".

"I-am solicitat domnului Despescu ca, în maxim o săptămână, (...) să vină cu două tipuri de rezultate. Vinovaţii şi responsabilii - (...) deferiţi organelor competente, începând de la colegii de tură, care două zile au stat cu poza în buzunar sau pe torpedoul maşinii şi n-au fost în stare să-şi recunoască colegul, ajungând până la şefii ierarhici, care ar fi trebuit să ştie că respectivul a mai fost cercetat în diverse dosare. (...) Ăştia trebuiau primii daţi afară. Dăm afară şeful Poliţiei, am înţeles. Eu nu am spus că nu accept demiterea domniei sale, dar stai întâi să vedem cu ce vine, pentru că raportul acela trebuie pus în practică de cineva", a declarat Tudose, la Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat marţi că i-a cerut premierului Tudose împuternicirea pe o perioadă de şase luni în funcţia de şef al Poliţiei Române a chestorului principal Cătălin Ioniţă, în condiţiile în care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de pedofilie. Dan s-a declarat total nemulţumită de explicaţiile date de oficialii Poliţiei Române în acest caz.