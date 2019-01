ÎCCJ, decizie în cazul revocării lui Augustin Lazăr - Judecătorii vor stabili ce instanța va judeca dosarul

Curtea de Apel București a decis, in decembrie 2018, sesizarea CCR pentru ca judecatorii constitutionali sa stabileasca măsura in care se interpreteaza ca persoana fizica ce ocupa o functie sau o demnitate publica nu poate fi titulara unei actiuni in contencios administrativ. De asemenea, instanta a retrimis dosarul la Curtea de Apel Alba Iulia, unde fusese initial. Totodata, ÎCCJ urmeaza sa stabileasca ce instanta este competenta sa judece cauza.

"Sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art.10, alin.3 din Legea nr.554/2004, in măsura in care se interpreteaza ca persoana fizica ce ocupa o functie sau o demnitate publica nu poate fi titulara unei actiuni in contencios administrativ intemeiate art.1 si 8, respectiv pe art.10, alin.3, teza I din Legea nr.554/2004. Admite exceptia necompetentei teritoriale. Declina competenta de judecare a cauzei in favoarea Curții de Apel Alba Iulia. Constata ivit conflictul negativ de competenta. Sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ si fiscal in vederea solutionarii conflictului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.12.2018", se arata in decizia CAB.

Procesul a fost deschis de Augustin Lazăr după demararea procedurii de revocare, procurorul general contestând raportul de evaluare in baza caruia s-a cerut placrea lui din functie. In prima faza dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, unde reprezentantii Ministerului Justitiei au invocat necompetenta teritoriala. Cauza a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti, care a stabilit ca ICCJ trebuie sa decida ce instanta este competenta sa judece dosarul.