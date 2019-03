ÎCCJ va anunța decizia DEFINITIVĂ în cazul ginerelui fostului președinte Traian Băsescu în aprilie - Radu Pricop a fost achitat de prima instanță

Instanta supremă va anunta decizia definitiva in cazul ginerelui fostului presedinte Traian Basescu pe 4 aprilie. Pronuntarea fusese stabilita pentru astazi, insa judecatorii au amanat. In prima instanta, Radu Pricop, soțul Ioanei Băsescu, a fost achitat.

DNA a făcut apel la decizie, hotararea Curții de Apel București fiind contestată și de omul de afaceri Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru santaj, trafic de influenta, fals in declaratii si participatie improprie in forma instigarii la infractiunea de fals intelectual.

Radu Pricop, avocat, este acuzat de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii.

Potrivit DNA, in perioada decembrie 2014 - martie 2015, Sergiu Lucinschi, beneficiind de complicitatea lui Radu Pricop, a exercitat asupra omului de afaceri Alexandru Horpos, denuntator in cauza, actiuni de constrangere, pentru a-l determina sa-i remita suma totala de 4 milioane euro, nedatorata de acesta din urma.

"Astfel, firma la care Lucinschi era asociat/actionar a introdus la DIICOT o plangere penala, dand, in mod intentionat, unor afaceri comerciale nerentabile o incadrare juridica penala. Actiunile de constrangere au constat in conditionarea retragerii plangerii penale respective de acceptul omului de afaceri de a remite suma de bani mentionata. De asemenea, inculpatul Lucinschi i-a promis omului de afaceri ca va depune diligentele necesare astfel incat sa fie schimbata incadrarea juridica a tuturor faptelor care faceau obiectul plangerii intr-o infractiune pentru care, la retragerea plangerii prealabile, ancheta inceteaza", sustin procurorii.

De asemenea, in perioada decembrie 2014 - martie 2015, pentru a adauga presiunii descrise un mijloc de constrangere si mai puternic, in concordanta cu cuantumul sumei respective, Lucinschi a pretins ca are influenta, prin intermediul unor persoane importante, asupra organelor judiciare implicate in instrumentarea unor cauze penale care-l priveau pe omul de afaceri, aflate in lucru la acelasi procuror, respectiv Remus Jurj.