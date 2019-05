Ideea unui portavion european este respinsă pentru moment de Franța

Ministrul francez al Apărării, Florence Parly, a declarat miercuri că este prematură propunerea Germaniei pentru crearea unui portavion european, subliniind că pentru asta ar fi nevoie de un comandament european, care e complicat de pus în aplicare, relatează AFP potrivit Agerpres.

"Considerăm că încă nu suntem acolo", a declarat ea la postul de ştiri BFM TV şi la radio RMC."Trebuie reflectat mai întâi care ar fi condiţiile pentru folosirea unui portavion european", a spus Florence Parly."Una este să îl construim împreună şi alta este să îl punem sub un comandament european. Acolo, este deja mult mai complicat", a adăugat ea."A fi sub un comandament european ar presupune să ne punem de acord asupra unor reguli de folosire comune. Nu suntem încă acolo, chiar dacă am făcut progrese enorme" în materie de apărare europeană, a subliniat ministrul Apărării.Cancelarul german Angela Merkel a declarat în martie că vede cu ochi buni ideea unui viitor portavion european lansată, în cadrul dezbaterii privind Europa, de posibila sa înlocuitoare şi şefă a conservatorilor germani Annegret Kramp-Karrenbauer.Într-un moment în care Franţa şi Germania se gândesc la o apărare europeană şi lucrează împreună la un Sistem aerian de luptă al viitorului (SCAF), Kramp-Karrenbauer a preconizat de asemenea "construcţia unui portavion european, pentru a sprijini rolul Uniuni Europene în calitate de forţă de securitate şi de pace".Numeroşi experţi pun sub semnul întrebării fezabilitatea unui astfel de proiect, care ar presupune ca Uniunea Europeană să aibă o capacitate suverană de a acţiona în domeniul militar, cu un lanţ de comandă centralizat.