Iga Swiatek: 'Orice medalie olimpică ar fi un vis devenit realitate'

"Orice medalie olimpică ar fi un vis devenit realitate", a declarat joi poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, invitată să vorbească despre Jocurile de la Paris după tragerea la sorţi pentru turneul de la Roland Garros, unde ea este marea favorită, scrie AFP, conform Agerpres.

"Jocurile Olimpice sunt unul dintre cele mai mari evenimente sportive. Îmi amintesc cât de stresată eram la Tokyo în 2021 (unde a fost eliminată în turul al doilea - n. r.). Sper să reţin ceva din acea experienţă pentru Paris", a spus ea.

"Nu ar trebui să pun presiune pe mine, poate că ar trebui să cer un sfat...", a continuat Swiatek, zâmbind, îndreptându-se către fosta mare atletă Marie-Jose Perec, campioană olimpică la 200 m (1996) şi 400 m (1992, 1996), ce a participat la tragerea la sorţi pentru Roland Garros.

Fosta regină a atletismului francez nu a avut o mână grea pentru poloneză, oferindu-i un meci în primul tur împotriva unei jucătoare venite din calificări. Swiatek ar putea s-o întâlnească mai târziu pe japoneza Naomi Osaka, câştigătoare a patru turnee de Mare Şlem, care nu reuşeşte să revină în prim plan după ce a născut o fiică.

În căutarea unui al patrulea succes la Roland Garros în cinci ani, după victoriile din 2020, 2022 şi 2023, Swiatek vine ca mare favorită la Paris, unde spune că "se simte puţin ca acasă".

Cea care a reuşit o dublă impresionantă la turneele WTA 1.000 de la Madrid şi Roma vrea să se concentreze pe obiectivul său.

"Am muncit foarte mult pentru a ajunge la acest nivel. Rezultatele recente mi-au dat cu siguranţă un plus de încredere. Munca dă roade, sunt pe drumul cel bun, dar fiecare turneu are povestea lui", a spus poloneza.

Swiatek ar putea s-o întâlnească în semifinale pe jucătoarea americană Coco Gauff (3 WTA), câştigătoarea ultimului US Open şi finalistă la Paris în 2022.

Cealaltă semifinală de pe tabloul feminin le-ar putea opune pe belarusa Arina Sabalenka (2 WTA), laureata Openului Australiei în 2023 şi 2024, şi kazaha Elena Rîbakina (4 WTA), campioană la Wimbledon în 2022.