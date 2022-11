Igor Dodon a luat la picior Moldova după ce a scăpat de arestul la domiciliu: Vom trece peste situația asta și vom scoate țara din criză

Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, după eliberarea din arest la domiciliu unde a stat 6 luni, a început să meargă în teritoriu unde face baie de mulţime şi ţine discursuri politice. Primele locaţii vizitate de fostul şef al statului sunt oraşele Bălţi şi Ceadîr Lunga, unde locuiesc prenponderent vorbitori de limbă rusă.

Fostul preşedinte a postat pe pagina de Facebook mai multe fotografii în timp ce se află la o piaţă din Bălţi şi un mesaj despre vizita sa din capitala nordică. „Am spus că imediat ce voi ieși din arest, voi începe să mă întâlnesc cu oamenii din toate regiunile Republicii Moldova, pentru că în jumătate de an cât am fost izolat s-au întâmplat multe lucruri grave și în politică, și în economie, și în viața socială și eu știu că foarte multă lume este profund îngrijorată de ceea ce se întâmplă in țară, transmite Anticorupție.md.

Multă lume dorește să înțeleagă la ce să ne așteptăm mai departe, ce soluții se pot oferi, cum trebuie să procedeze azi politicienii responsabili pentru a scoate țara din criză și sărăcie”, a scris Dodon despre vizita de la Bălţi.

În una din pozele plasate de Igor Dodon pe Facebook, fostul preşedinte apare în timp ce discută cu vânzătoarea de la o tarabă cu sacoşe. Internauţii au făcut haz pe seama fostului şef al statului, făcând aluzie la sacoşa neagră (kuliokul), în care ar fi fost bani, pe care i-a transmis-o oligarhul Plahotniuc în vara anului 2019 pentru a face alianţă de guvernare.

Igor Dodon a fost sâmbătă la Ceadîr Lunga, unde a participat la o manifestaţie dedicată educaţiei. „Principalul acum e să înfruntăm loviturile. Noi neapărat vom trece şi peste aceasta. Eu vă promit. Trebuie să o facem pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Trebuie să supraviețuim această perioadă complicată și să mergem mai departe. Dar mai departe, sunt sigur, vom merge toți împreună”, a declarat de pe scenă fostul şef al statului.

Şi la Ceadîr Lunga Dodon s-a pomenit într-o situaţie ilară. Scena de pe care a rostit discursul cu critici în adresa guvernării era împodobită cu baloane galbene, culoarea Partidului Acţiune şi Solidaritate.

Amintim că prima ieşire publică a lui Igor Dodon după eliberarea din arestul la domiciliu a fost la biserică.

Liderul pro-rus a anunţat că va merge în raioane şi va participa la proteste: „Voi participa la protestele organizate de PSRM - nu am restricții în acest sens. Sunt gata să particip la proteste non-partinice, alături de cetățeni”.

Igor Dodon este învinuit de corupţie pasivă şi finanţare ilegală a unui partid politic, dosar care se află pe rol la Curtea Supremă de Justiţie. Un alt dosar, în care Dodon este învinuit de îmbogăţire ilicită, se află în gestiunea Procuraturii Anticorupţie.