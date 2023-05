Igor Grosu, despre retragerea Chișinăului din CSI: 'Ne-au rugat cetățenii, cât mai puteți sta în două luntri'

Decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova din Adunarea Interparlamentară a CSI va fi pusă în discuție la următoarea ședință a Biroului permanent al Parlamentului de la Chișinău. Declarația a fost făcută de președintele legislativului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii ”Teritoriul libertății” de la RLive TV.

”Este inițiativa noastră, o decizie coordonată cu președintele și cu formațiunea. Mai bine acum decât niciodată. Am discutat și am ajuns la concluzia că trebuie să începem acest proces. A fost demarată procedura de analiză a tuturor documentelor și acordurilor ce țin de CSI. Fiecare minister analizează care acorduri sunt învechite. În multe domenii am schimbat legea, care deja corespunde prevederilor europene și acordurile și-au pierdut din actualitatea. Totodată, având în vedere agresiunea Rusiei în Ucraina și faptul că țara noastră așa și nu și-a rezolvat problemele integrității teritoriale și problemele cu care ne-am confruntat am considerat necesar să venim cu această inițiativă. Mâine, la sedința Biroului permanent al Parlamentului va fi discutată această decizie, apoi vom veni către Parlament cu propunerea de a începe procedura” a declarat Grosu.

Șeful legislativului a mai notat că, votând de două ori pentru PAS, cetățenii și-au dat acordul ca guvernarea să ia astfel de decizii. ”Ne-au rugat cetățenii, cât mai puteți sta în două luntri, întreabă ei” a notat Grosu.

La începutul săptămânii, președintele Parlamentului a anunțat că guvernarea a luat decizia de a iniția procedura de retragere a R. Moldova din Adunarea Interparlamentară a CSI.