IGPR: 83 de percheziţii în două săptămâni, pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

Poliţia Română şi D.I.I.C.O.T. au efectuat în ultimele două săptămâni 83 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, fiind cercetate 115 persoane dintre care 27 au fost reţinute sau arestate, a informat duminică IGPR, potrivit agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, în perioada 29 martie - 11 aprilie, 316 poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au acţionat pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani.Astfel, poliţiştii au organizat în această perioadă 43 de acţiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 83 de percheziţii domiciliare. Au fost derulate activităţi investigative pentru probarea activităţii infracţionale a 115 persoane, dintre care 27 au fost reţinute sau arestate, iar 4 au fost plasate sub control judiciar.Au fost ridicate 10.143 de grame de canabis, 1.474 de grame de substanţe psihoactive, 71 de diverse comprimate, 2 grame de MDMA, 486 de comprimate de Ecstasy, 5 grame de heroină, 7 grame de cocaină, 11 seminţe de canabis, 15 grame de muguri de canabis, 4 cântare electronice şi 2 grindere, se menţionează în comunicatul IGPR.De asemenea, au fost ridicaţi 11.078 de lei, 48.100 de euro, 50 de lire sterline, 2 autoturisme, 4 HDD-uri, 7 laptopuri, o tabletă, 45 de telefoane mobile, 17 cartele SIM, 4 medii de stocare, 2 arme de air-soft, 40.480 de ţigarete şi 300 de grame de aur.În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.