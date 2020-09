Ilan Laufer alocă familiei ultimele trei zile din campania electorală: 'Din păcate în ultimele 9 luni am petrecut foarte puțin timp alături de ea'

Candidatul FIN-PSL la Primăria Capitalei, Ilan Laufer, anunță că ultimele trei zile din campania electorală pentru alegerile locale de duminică le va dedica familiei.

„Dragi prieteni și susținători, vreau să vă mulțumesc tuturor pe această cale pentru tot sprijinul și susținerea pe care mi le-ați acordat de când am început construcția PSL, actuala FIN-PSL. Au fost 9 luni în care am muncit zilnic pentru a aduce cât mai mulți oameni tineri, curați și patrioți în politică. Cu toate că, de șapte luni, ne aflăm în pandemia COVID-19 am reușit să ne aliniem la start pentru aceste alegeri cu o echipă formată din tineri foarte bine pregătiți, care oferă o alternativă reală la clasa politică actuală, oameni care au demonstrat că se poate face și politica altfel în România. Este o mare reușită care nu a venit ușor deloc, ci cu sacrificii foarte mari atât din partea tuturor colegilor cât și a familiei mele.

Pentru că familia este cel mai important lucru din viața noastră și pentru că, din păcate, în ultimele 9 luni am petrecut foarte puțin timp alături de ea, ultimele 3 zile din această campanie le voi dedica integral familiei.

Mâine este pentru prima dată, de când a rămas Alina însărcinată, când voi merge cu ea la ecografie. Am mari emoții! Joi și vineri voi continua programul de voie bună tot în familie și vă invit, pe această cale, să fiți alături de mine aici, pe Facebook, unde voi posta momente din culisele vieții noastre de familie”, a precizat Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook.