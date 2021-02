Ilan Şor îl acuză pe şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Peter Michalko, de imixtiune în treburile interne ale Moldovei

Liderul Partidului "Şor", Ilan Şor, îl acuză pe şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, de imixtiune în treburile interne ale Moldovei. Mai mult, politicianul spune că diplomatul european s-ar manifesta ca un supraveghetor al ţării noastre. Declaraţia a fost făcută într-o înregistrare video, plasată pe site-ul formaţiunii conduse de Şor.

Replica vine după ce, recent, Peter Michalko a criticat implicarea lui Ilan Şor în formarea majorităţii parlamentare care a propus-o pe Mariana Durleşteanu pentru funcţia de premier.

Şeful Delegaţiei UE la Chişinău nu a comentat, deocamdată, aceste acuzaţii.

"El (Peter Michalko - n.red.) vrea ca deciziile suverane ale Republicii Moldova să fie luate în biroul său. Iar orice declarație sau acțiune a fiecărui politician moldovean să fie coordonată mai întâi cu el. Michalko este aproape de controlul total al țării.", a afirmat preşedintele Partidului Şor, Ilan Şor.

Astfel, preşedintele Partidului "Şor" l-a criticat pe ambasadorul UE la Chişinău pentru declaraţia sa prin care s-a arătat îngrijorat că în negocierile privind formarea Guvernului sunt implicate persoane care au participat în frauda bancară. Ilan Şor susţine că acţiunile şi declaraţiile lui Peter Michalko contravin statutului său de diplomat şi încalcă grav prezumția nevinovăţiei. Drept dovadă că Michalko ar controla alţi politicieni, Şor spune că declaraţii similare au fost făcute şi de liderul Partidului Democrat, Pavel Filip.

"Nu am trecut cu vedere declaraţiile aşa-numitului preşedinte al "fostului Partid Democrat", Pavel Filip, şi cele făcute de şeful Delegaţiei UE în ţara noastră, Peter Michalko. Aceste declaraţii au fost coordonate. În general, este interesant faptul cu un diplomat european se întâlneşte cu un asemenea personaj ca Pavel Filip, cu un trecut dubios.", a spus preşedintele Partidului Şor, Ilan Şor.

Am expediat o scrisoare oficială Delegaţiei UE în Republica Moldova, prin care am solicitat o reacţie la acuzaţiile lui Ilan Şor, dar, deocamdată, nu am primit niciun răspuns. Totodată, l-am contactat şi pe Pavel Filip, însă nici liderul PDM nu ne-a oferit un comentariu la acest subiect.