Ilie Dumitrescu: 'Suedia ne-a surprins ca abordare. Nu reușim pe benzi să dezvoltăm acțiunile'

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a declarat că debutantul Vasile Mogoș a fost depășit total în prima repriză a meciului România-Suedia, care se dispută de la această oră, în preliminariile EURO 2020, pe Arena Națională. După primele 45 de minute, tricolorii sunt conduși, scor 0-2, potrivit Mediafax.

"Este clar că Suedia ne-a surprins ca abordare, cu un presing avansat. Ne-a incomodat vizibil pe construcție, n-am reușit să punem probleme pe faza defensivă. Vulnerabili în partea dreaptă. E prima dată când îl văd pe Mogoș într-un meci, a fost depășit total în prima repriză. Am încercat jocul ăsta direct pe cei doi atacanți, însă fără niciun fel de șansă pe fundașii centrali suedezi. Nu reușim pe benzi să dezvoltăm acțiunile. Ne-au surprins cu jocul acesta extrem de elaborat, nu au cedat deliberat terenul. Noi am fost fără reușite, nu am avut un lider", a declarat Dumitrescu, la Digi Sport.

Fundașul dreapta Vasile Mogoș a fost titularizat în premieră la echipa națională de Cosmin Contra în detrimentul lui Romario Benzar.

După prima repriză, Suedia conduce România, scor 2-0. Suedezii au deschis scorul în minutul 18. Decarul Emil Forsberg i-a depăşit în viteză pe Ciprian Deac şi Vasile Mogoş, în bandă, şi i-a centrat lui Marcus Berg, în careu, care a reluat în plasă, fiind nemarcat. În minutul 34 al partidei de pe Arena Naţională, atacantul Robin Quaison a punctat pentru 2-0. Acesta a primit de la Berg, autorul primului gol, şi l-a învins pe Tătăruşanu din interiorul careului.

România trebuie să obţină o victorie, la cel puţin două goluri diferenţă, şi să înregistreze cel puţin o remiză contra Spaniei, luni, de la ora 21:45, la Madrid, în ultimul meci din grupă, pentru a se califica la turneul final din actualele preliminarii.

În cazul în care România nu va reuşi calificarea la Campionatul European din preliminariile clasice, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinală şi finală) împotriva unei adversare care urmează să fie desemnată. Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.

La ora transmiterii acestei ştiri, echipa naţională de fotbal a României înfruntă, pe Arena Naţională, reprezentativa similară a Suediei, în penultima rundă din grupa F de calificare la Campionatul European din 2020. Partida poate fi decisivă în vederea accederii la turneul final.