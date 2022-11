Ilie Năstase, enervat de o jurnalistă Digi24 după ce a fost prins beat la volan: 'Hai! Du-te dracu de proastă!'

Ilie Năstase a fost deranjat de întrebările unei jurnaliste, după ce acesta a fost prins băut la volan. Reporterul Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere de la fostul sportiv, după ce acesta a fost sancționat de poliția rutieră.

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii rutieri au oprit o maşină pentru control, în noaptea de joi spre vineri, pe o strada din Sectorul 1. „Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au spus polițiștii.

„Ilie Năstase: Nu am fost prins băut la volan. Am băut două beri. Am primit o amendă, dar cei care m-au urmărit, m-au așteptat acolo două ore și au sunat la 112 să spună că am ieșit din restaurant. M-au urmărit până aproape de mall Băneasa și acolo au sunat la 112 și cei de la 112 au sunat la Poliție să oprească. Au mai făcut această chestie și acum câteva zile, cu soția mea. Acești oameni sunt niște nemernici pentru că nu faci așa ceva. M-a întrebat omul (polițistul n.r): Cât ați băut? Două beri! Mi-a pus testul ăla care a ieșit 0,021. Trebuie să iasă 0. Nu ai voie nicio picătură.

Mi-am luat o amendă de 600 de lei și o lună suspendarea carnetului. Ca cineva să vină să te pârască, mi se pare incredibil și pentru asta am decis să plec din România. Nu e prima dată când mi se face chestia asta. O să vin cu dovezi. Soția mea a plecat de acasă cu două milioane. Avea în geantă 350.000 de euro. Este periculos. Cineva care aude se duce și îi dă în cap.

Reporter Digi24: Știți că este al doilea incident de acest fel, când sunteți prins băut la volan.

Ilie Năstase: Nu mă interesează. Cineva care te dă în primire... fac și eu așa, să văd ce face persoana aia. Sun la 112 și zic: Vedeți că a ieșit. Opriți-l! Ce înseamnă asta? Securisme! Ce sunt astea?

Repoeter: Știți că nu aveți voie să vă urcați absolut deloc la volan dacă ați consumat alcool?

Ilie Năstase: Absolut deloc? De ce în țările civilizate ai voie să bei două beri? De ce nu îi copiem și noi pe cei de acolo?

Reporter: Asta este legislația de la noi.

Ilie Năstase: Este o legislație proastă, doamnă. Spuneți-mi și mie un român care nu bea o bere sau două și se suie la volan. Spuneți-mi unul că eu nu prea știu. Toți prietenii mei...

Reporter: Deci toți prietenii dumneavoastră consumă alcool și se urcă la volan? Asta îmi spuneți?

Ilie Năstase: Doamnă, sunteți prea tânără și prea proastă ca să înțelegeți. Dacă v-am răspuns, sunteți o idioată. E bine? Țările civilizate au voie. Dacă dumneata trăiești în țara asta comunistă, ești o comunistă. Hai! Du-te dracu de proastă!

Nu e la prima abatere

În mai 2018, Ilie Năstase a ajuns la Poliţie după un scandal cu poliţiştii, care i-au deschis dosar penal pentru că a condus sub influenţa alcoolului. După numai câteva ore, Năstase a fost din nou oprit de poliţişti în trafic, conducând un scuter, deşi avea permisul suspendat.

În iulie 2019, Năstase a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la nouă luni şi zece zile de închisoare cu amânare pentru refuzul de a-i fi recoltate probe biologice şi conducerea unui vehicul având acest drept suspendat.