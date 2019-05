Ilie Năstase: 'Eu și Puiu suntem persoanele care reprezintă o competiție reală pentru toți'

Ilie Năstase a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care susține că este sfătuit să renunțe mai devreme de 26 mai pentru a nu se face de rușine. De asemenea, acesta afirmă că nu cerșește voturi și că își dorește o competiție curată, ca în sport. Năstase deschide lista UNPR la alegerile europarlamentare, pe care figurează și legendarul Anghel Iordănescu.

''Oricat am incerca sa vorbim de normalitate, de viata linistita, de fericirea oamenilor, obisnuintele vechi se pastreaza!

Stau de vorba cu multi oameni care apreciaza pozitia mea si a lui Puiu Iordanescu.

Si deopotriva, cu cei care ne injura.

Mai important insa, este ca vorbesc cu specialisti in marketing politic, sociologi, care-mi atrag atentia ca IN MOD DELIBERAT, noi nu aparem in niciun sondaj politic. Ca exista presiuni sa fim exclusi, tocmai pentru ca noi avem o alta “istorie” decat competitorii nostri. Ca trebuie sa fim “presati psihologic” pentru a intelege mai clar ca trebui sa renuntam mai devreme de 26 mai, ca sa nu ne facem de rusine.

Exista o presiune exercitata in mod inteligent, de toate partidele. Fiecare are cate un prieten bine pus care conduce un institut de sondare a opiniei publice, ca sa-i dea un scor mai mare in analiza.

Citește și: romania-e-o-perioada-de-reflec-ie-asupra-valorilor-tole_1347201.html">Klaus Iohannis, mesaj pentru musulmanii din România: E o perioadă de reflecție asupra valorilor toleranței

INFLUENTAND ASTFEL PE CEI INDECISI.

Eu si Puiu suntem azi, dupa experienta de 30 de ani a romanilor cu politicienii de meserie, persoanele care reprezinta o competitie reala pentru toti.

Noi n-am manageriat fonduri europene, nu le-am acordat, n-am fost jurnalisti, prim ministri si nici presedinti de tara.

Sa ne spuneti cu date clare, ce si cand am furat noi ceva din Romania.

Sau, daca prin ce am castigat in sport, am adus recunoastere si respect ROMANIEI.

Am mai spus-o acum putin timp, noi nu cersim voturi, noi nu vrem sa facem promisiuni desarte romanilor.

Dati-ne insa posibilitatea unei competitii curate!

Ca in sport!

Cel mai bun va castiga!'', a scris Ilie Năstase.