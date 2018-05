Ilie Năstase o ironizează, din nou, pe Serena Williams și a calculat șansele Simonei Halep la Roland Garros: 'Simona e în creştere, îmi place cum joacă'

Ilie Năstase a spus miercuri, într-o conferinţă de presă, că e greu de crezut că Serena Williams va reveni la o formă bună până la intrarea în competiţie Roland Garros, el precizând că la nunta regală a Prinţului Harry sportiva arăta bine îmbrăcată.

Năstase nu crede că Serena Williams poate reprezenta un pericol pentru Simona Halep la Roland Garros, scrie news.ro.

Citește și: Este oficial! Câți ani va fi valabil pașaportul persoanelor majore

“Serena nu ştiu dacă joacă, zicea domnul Ţiriac că e cam grasă, dar nu ştiu. Nu cred că poate să slăbească până la Roland Garros. Aici e treaba de timp, e greu să revii. Dacă nu câştigi, pierzi încrederea şi gata, eşti cam terminat. La nunta regală arăta bine îmbrăcată, nu? Arăta bine, da”, a spus Ilie Năstase.

Fostul mare jucător român consideră că Simona Halep se află într-o formă bună şi că nu contează că a pierdut finala turneului de la Roma: “Nu am fost la Roma sau Madrid, dar din câte văd la televizor, Simona este într-o formă foarte bună. Simona e în creştere, îmi place cum joacă. Sigur că dacă am putea să ne programăm cea mai bună formă am face-o la un turneu de Grand Slam. Nu stiu pe ce culoar va pica, dar toate joacă foarte bine tenis şi nu ştiu cum va fi la Roland Garros. Nu contează că a pierdut, forma va rămâne aceeaşi. Forma ei este foarte bună acum. La Roland Garros vom avea şase jucătoare, e o performanţă. Lucrul ăsta cred că s-a mai întâmplat în Rusia sau America. E valoros să ai atâtea fete acolo. Sunt mai multe fete care joacă bine. E poate urmarea turneelor pe care le făceam noi, cu domnul Ţiriac, vreo 15, şi acum se vede treaba asta”.

Citește și: Andreea Esca și alte vedete Pro TV au probleme cu legea: Cine le-a dat în judecată și ce despăgubiri se cer

Tragerea la sorţi a tabloului principal de la Roland Garros va avea loc joi, iar duminică vor începe meciurile din primul tur.