Ilie Poenaru, extrem de supărat după Academica Clinceni-CFR Cluj, scor 1-4: 'La Iași vreau 3 puncte, gata, s-a terminat'

Supărare mare în tabăra nou-promovatei Academica Clinceni. Al doilea meci în Liga 1, a doua înfrângere. După eșecul suferit în fața Universității Craiova, a venit și cel înregistrat în fața campioanei României, CFR Cluj, potrivit Mediafax.

Băieții lui Dan Petrescu s-au impus cu 4-1 pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari, iar antrenorul Ilie Poenaru a fost extrem de supărat la finalul partidei.

"Nu am voie să iau asemenea goluri, patru goluri din faze fixe, ce am antrenat. Ca să fim sinceri în afară de faze fixe nu ne-a surprins cu ceva. Dacă nu suntem atenți, concentrați, ne pierdem oamenii din marcaj, plătim. Să sperăm că nu se va mai repeta și pe viitor.

Am primit șapte goluri în două etape, trebuie să lucrăm la fazele fixe, cu toate că lucrăm, dar se pare că unii jucători ori nu înțeleg ori lipsa de experiență. nu vreau să vorbesc mai mult, la cald.

Sunt foarte supărat, mâhnit în momentul ăsta. Înțeleg să pierdem, să fiu bătut de CFR, dar nu de maniera asta", a spus antrenorul echipei Academica Clinceni, la Digi Sport, care a precizat ultimatumul dat fotbaliștilor săi în vestiar:

"Sunt jucătorii mei și până la urmă eu am făcut performață cu ei, ce am avut de spus le-am spus lor, nu vreau să cred că este o pălărie prea mare pentru ei (n.red. - Liga 1). Trebuie să schimbe alte lucruri la ei, le-am spus lor ce trebuie să schimbe și rămâne acolo în vestiar.

Dacă continuăm așa în următoarele două etape e clar că voi cere întăriri. Deja am cerut, dar am vrut să le dau șansă pentru că meritau toți, încă o să mai dau și în etapa următoare. Le-am transmis de acum, în vestiar, că la Iași nu mă interesează cum jucăm, vreau 3 puncte, gata, s-a terminat!

Am jucat cu U Craiova, emoții, trac. Am jucat cu echipa campioană, este o diferență de valoare la ceea ce ne-a arătat CFR azi, bun, a trecut și meciul ăsta. Am luat umilința pe care ne-am luat-o, dar din meciul din etapa următoare nu mai accept și nu mai concep acest lucru".