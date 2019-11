Ilie Poenaru şi-a certat jucătorii la pauză: Am avut o ieşire foarte nervoasă

Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat că şi-a certat jucătorii la pauza meciului cu Dinamo, după ce aceştia au condus cu 2-0 şi apoi au fost egalaţi în câteva minute potrivit news.ro

"Au fost goluri multe, au fost ocazii multe, dar sunt supărat, sunt mâhnit, pentru că după 2-0 am avut zece minute de debandadă , în care nu am mai fost concentraţi, nu am avut echilibru, am primit două goluri şi era să-l primim şi pe al treilea în câteva minute şi se putea termina un 3-2 pentru ei. Dar până la urmă, eu zic că este un 2-2 corect, un rezultat de egalitate corect, care nu mulţumeşte pe nimeni, dar asta e. Noi adunăm punct cu punct şi să sperăm să reglăm aceste probleme care încă mă omoară. Am avut o ieşire (n.r. - la pauză)... o altfel de ieşire faţă de ce se întâmpla înainte, am avut o ieşire foarte nervoasă, în care am spus lucrurilor pe nume şi le-am spus că dacă nu vor intra pe teren cu atitudine, cu agresivitate şi nu vor juca mai direct vor avea probleme foarte mari cu mine", a declarat Poenaru, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Academica Clinceni a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-2), meciurl disputat, duminică, pe teren propriu cu Dinamo, în etapa a XVII-a a Ligii I. Dinamoviştii sunt la patru puncte de locurile de play-off.

Au marcat: Cebotaru ’12 (p), Merloi ’22 / Sorescu ’32, Perovici ‘45+1.

În urma acestui rezultat, Dinamo se menţine pe locul 9, cu 22 de puncte, la egalitate cu FC Botoşani şi Poli Iaşi,de pe locurile 7, respectiv 8.

Academica Clinceni se menţine pe locul 12, cu 15 puncte.

Lider este CFR Cluj, cu 34 de puncte, urmată de Astra Giurgiu, cu 31 de puncte, FC Viitorul, cu 29 de puncte, Universitatea Craiova, 28 de puncte, FCSB, 27 de puncte, şi Gaz Metan Mediaş, cu 26 de puncte. Viitorul, Craiova şi Gaz Meran Mediaş nu au jucat în această etapă.