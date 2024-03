Imagini dezgustătoare: cum se produce Coca-Cola falsă, în condiții insalubre

O filmare care a captat atenția internauților prezintă un grup de bărbați angajați în producția unei versiuni improvizate a celebrei băuturi răcoritoare Coca Cola, stârnind un val de agitație online. În imagini se observă că procedurile standard de igienă sunt complet ignorate, informează The Tribune.

Scena se desfășoară într-un mediu murdar și neîngrijit, unde bărbații, îmbrăcați în haine obișnuite de zi cu zi, „fabrică“ băutura folosind metode departe de orice norme sanitare, inclusiv filtrarea lichidului printr-o cârpă înainte de a-l îmbutelia.

În acest videoclip, care a devenit rapid viral, protagoniștii folosesc ingrediente accesibile pentru a crea un amestec ce imită Coca Cola, inclusiv sirop de cola, apă și colorant alimentar, pe care ulterior îl versează în sticle etichetate cu marca Coca Cola. Această reprezentare detaliată și neașteptată a procesului de producție artizanală a unei băuturi ce seamănă cu Coca Cola a provocat un larg ecou în comunitatea online, generând discuții și reacții variate.

Nu este respectată nicio regulă de igienă. Spațiul este insalubru, bărbații „produc“ băutura în haine de stradă, iar înainte de a o tura în sticle o strecoară printr-o cârpă murdară.

Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la măsurile de siguranță și de control al calității aplicate. Controversa online inițiată de acest videoclip s-a intensificat pentru că însăși compania Coca-Cola a ales să păstreze tăcerea în legătură cu el.

Haz de necaz

Printre altele, imaginile au primit comentarii cu iz amuzant din partea internauților:

„De aceea ar trebui să turtim sticla după ce am terminat de băut“; „mulțumesc lui Dumnezeu că nu iau băuturi răcoritoare“; „Atunci nu ar trebui să consum Cola pe care scrie «made in India»“; „Ca să fiu sincer, oricum așa arată siropul de Coca-Cola, deci aceeași otravă cu fabricant diferit“; „Bine că nici măcar nu consum produsul original“; „Se spune ca fiecare cola are un gust diferit in functie de tara“; „De acum înainte fără coca cola doar whisky“.