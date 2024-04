Imagini din satelit: O navă care ar fi implicată în transferuri de arme între Coreea de Nord şi Rusia este adăpostită de China

Grupul britanic de reflecţie britanic Royal United Services Institute (RUSI) susţine că nava rusă Angara, care din august 2023 a transportat în porturile ruseşti mii de containere despre care se crede că ar conţine muniţii nord-coreene, a fost ancorată din februarie pe un şantier naval chinezesc din provincia Zhejiang (est).

Imaginile din satelit obţinute de RUSI în ultimele luni de la companii, inclusiv de la firma de imagistică terestră Planet Labs PBC, cu sediul în San Francisco, au arătat că nava Angara a acostat la şantierul naval Zhoushan Xinya din Zhejiang, care pe site-ul său web spune că este cea mai mare companie privată de reparaţii navale din China.

Nava a fost identificată după transponderul său unic de identificare automată (AIS), care a fost pornit pentru scurt timp, probabil din motive de siguranţă, în timp ce naviga pe o porţiune aglomerată a Strâmtorii Coreea în drum spre China.

RUSI a declarat că, înainte de a ajunge în China la 9 februarie, aparent pentru reparaţii sau întreţinere, nava Angara a acostat în ianuarie în porturile nord-coreene şi ruseşti cu transponderul oprit. Acesta a încetat din nou să mai transmită la scurt timp după ce a ajuns în China.

Nava, sancţionată de SUA în mai 2022 efectuase cel puţin 11 livrări între portul nord-coreean Rajin şi porturile ruseşti începând din august 2023, potrivit RUSI, care a urmărit mişcările sale în cadrul unui proiect de utilizare a datelor din surse deschise pentru a monitoriza reţelele de evaziune a sancţiunilor impuse Coreei de Nord.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că nu cunoaşte detaliile legate de Angara, dar că China "se opune întotdeauna sancţiunilor unilaterale şi jurisdicţiei de lungă durată care nu au nicio bază în dreptul internaţional sau mandat din partea Consiliului de Securitate".

Ministerul de Externe al Chinei a declarat, de asemenea, că nu are informaţii despre acest subiect.

Joseph Byrne, cercetător la RUSI, a declarat că guvernul chinez ar trebui să ştie că nava sancţionată de SUA a fost ancorată la şantierul său naval. "Dacă o lasă (pe Angara) să plece din port neinspectată şi proaspăt reparată, atunci arată că probabil China nu va lua nicio măsură împotriva acestor nave ruseşti", a declarat Byrne.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că este la curent cu "rapoarte credibile, din surse deschise" potrivit cărora nava Angara este în prezent ancorată într-un port chinezesc şi spune că problema a fost ridicată autorităţilor chineze. "Facem apel la toate statele membre să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în conformitate cu Rezoluţia 2397 a Consiliului de Securitate al ONU", a declarat oficialul, referindu-se la o rezoluţie a Naţiunilor Unite care restricţionează comerţul cu Coreea de Nord şi cere statelor ONU să radieze din registru orice navă implicată în activităţi ilicite.

Prezenţa navei în portul chinezesc subliniază provocările cu care se confruntă Statele Unite şi aliaţii săi în încercarea de a sugruma sprijinul militar şi economic pentru Rusia. În condiţiile în care Ucraina se află sub un nou asalt rusesc şi este în criză de muniţie, oficialii americani au emis avertismente din ce în ce mai dure cu privire la ceea ce ei spun că este ajutorul acordat de China pentru a reconstrui armata rusă, după primele sale eşecuri în războiul din Ucraina. Este de aşteptat ca problema acestui sprijin să fie în fruntea agendei secretarului de stat Antony Blinken, care săptămâna aceasta se află în China.

Un diplomat de rang al Departamentului de Stat, Kurt Campbell, a declarat luna aceasta că Washingtonul nu va "sta cu mâinile în sân" dacă Beijingul îşi va spori sprijinul pentru Moscova.

"Când secretarul Blinken se va întâlni cu omologii săi din RPC în această săptămână, el va aborda o serie de preocupări, inclusiv războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi legăturile dintre Rusia şi RPDC", a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, referindu-se la China şi respectiv Coreea de Nord după iniţialele numelor lor oficiale.

Ministerul de Externe al Rusiei, şi Şantierul Naval Zhoushan Xinya nu au răspuns la solicitările de comentarii cu privire la Angara.

Site-ul web al companiei spune că clienţii săi provin din Asia, Europa şi SUA şi că are o "cooperare strategică" cu companii de transport maritim globale, inclusiv Maersk şi Evergreen Marine Corp din Taiwan, precum şi parteneriate cu companii tehnologice europene.

Statele Unite şi zeci de alte ţări au declarat la începutul acestui an că transferurile de arme nord-coreene către Rusia încalcă "flagrant" mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU. Washingtonul a cerut în mod repetat Chinei să nu ajute efortul de război al Moscovei. Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Rusia şi China au declarat un "parteneriat fără limite".

Săptămâna trecută, Blinken a criticat sprijinul chinezesc pentru industria de apărare a Rusiei, afirmând că Beijingul este în prezent principalul contributor la războiul Moscovei din Ucraina, prin furnizarea de componente critice pentru armament.

Atât Rusia, cât şi Coreea de Nord au respins în mod repetat criticile privind presupusele livrări de arme. Moscova afirmă că va dezvolta legături cu orice ţară doreşte, iar cooperarea sa cu Phenuianul nu contravine acordurilor internaţionale.

Campbell a declarat luni, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Washington, că parteneriatul din ce în ce mai mare al Chinei şi Coreei de Nord cu Rusia este "antitetic" cu interesele de securitate ale SUA în Europa şi în zona Indo-Pacific.

