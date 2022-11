Imagini dramatice cu soldații ucraineni pe frontul din Donbas. Asemănarea cu condițiile din Primul război mondial e izbitoare (Video/Foto)

Imagini cu soldați ucraineni stând în tranșeele pline de apă și noroi din Bahmut au fost distribuite pe rețelele de socializare, șocând prin similitudinea cu scenele Primului Război Mondial.

Umezeală, frig de noiembrie și câteva urme de zăpadă. Soldați cu haine ude, uneori direct cu bocancii în mâl sau culcați pe paturi improvizate pentru a nu sta direct în noroi.

„În timp ce civilii ucraineni se confruntă cu probleme cu electricitatea, căldura și rețeaua în majoritatea regiunilor, apărătorii noștri din Bahmut luptă pentru libertatea Ucrainei în astfel de condiții”, a scris și Anton Gherașenko, consilier în cadrul Ministerului ucrainean de Interne, distribuind la rândul său un videoclip cu soldații ucraineni.

Unii internauți au alăturat imagini din Bahmut cu imagini din Primul Război Mondial.

On the left: Verdun, 1917.



On the right: Bakhmut, 2022. pic.twitter.com/B7mMEC99Fp