Imagini incredibile cu Novak Djokovic, după ce a câștigat la Australian Open: nu s-a mai putut opri din plâns/ Video

Sârbul Novak Djokovici a izbucnit în plâns în loja echipei sale după ce a câştigat Australian Open a zecea oară, în urma victoriei în faţa lui Stefanos Tsitsipas. El s-a prăbuşit în mijlocul celor din echipa sa, în loja în care a urcat pentru a se bucura alături de membrii echipei sale.

Citește și: BREAKING - Novak Djokovic a câștigat marele titlu la Australian Open

În lojă se aflau mama sa Diana, dar şi antrenorul Goran Ivanisevici, însă nu era tatăl său Srdjan, în mijlocul unei controverse după ce s-a fotografiat alături de susţinători ruşi ai lui Vladimir Putin.

După ce a coborât cu greu din lojă, Djokovici a plâns în hohote şi pe scaunul de la marginea arenei.

15 years after his first Grand Slam triumph, it still means so much to @DjokerNole ????#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1To4eWIJIJ