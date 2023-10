Imagini neverosimile - Olaf Scholz și oficialii germani s-au aruncat la pământ: se trăgea cu rachete/ Video

Un clip video al incidentului, postat de agenția de știri Reuters, arată cum oficialii germani se întind lângă aeronava germană, în timp ce sirenele au pornit avertizând asupra unui posibil atac cu rachete.

Liderul german a fost dus ulterior la un adăpost antiaerian de pe aeroport.

Olaf Scholz se afla în Israel pentru a-i exprima premierului Benjamin Netanyahu solidaritatea Germaniei cu Israelul, înainte de a zbura miercuri în Egipt pentru o întâlnire cu președintele Abdel Fattah el-Sisi.

Incidentul de pe aeroportul Ben-Gurion a avut loc la scurt timp după ce au fost raportate informații despre un atac aerian asupra unui spital din Gaza, soldat cu peste 500 de morți, pe care oficialii palestinieni îl pun pe seama Israelului.

