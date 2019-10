IMAGINI ȘOCANTE cu atacul din Germania, în care doi oameni au fost ÎMPUȘCAȚI MORTAL

O înregistrare video difuzată de un post german de televiziune pare să surprindă un bărbat care poartă o cască şi o haină kaki trăgând focuri de armă, la Halle, în estul Germaniei, relatează The Associated Press.

În această îregistrare, difuzată miercuri de postul public regional MDR, bărbatul iese dintr-o maşină şi trage patru focuri de armă din spatele vehiculului, cu o puşcă lungă, informează news.ro.

Este neclar în ce trage.

Poliţia a anunţat că două persoane au fost ucise miercuri într-un atac armat la Halle şi că a arestat un suspect, însă multe detalii rămân neclare.

Două persoane au fost grav rănite miercuri într-un atac armat care s-a soldat cu cel puţin doi morţi şi a vizat o sinagogă şi apoi un restaurant turc în oraşul Halle, din estul Germaniei, a declarat un purtător de cuvânt al spitalului universitar din oraş, relatează AFP.

''Avem doi răniţi grav cu răni provocate de gloanţe. Aceştia urmează să fie operaţi în curând'', a declarat pentru AFP Jens Müller, un purtător de cuvânt al spitalului.

Parchetul antiterorist german a anunţat că s-a sesizat în legătură cu ancheta în cazul acestui atac. Instanţa a justificat această abordare prin ''importanţa deosebită a cazului'' care vizează ''infracţiuni violente ce afectează securitatea internă a Republicii Federale Germania''.

Potrivit unui martor, atacul a vizat în special un restaurant turc, în timp ce, conform cotidianului Bild, împuşcături ar fi avut loc de asemenea în faţa unei sinagogi şi o grenadă ar fi fost lansată, în această zi de Yom Kippur, într-un cimitir evreiesc din apropiere.

#BREAKING : Shooting attack outside a synagogue update : A Video of the gunman. #Hallepic.twitter.com/fA6e3q5Mhg