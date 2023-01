Imagini șocante ale războiului din Ucraina: un rus și un ucrainean se împușcă în tranșee, de la un metru distanță/ Video

Un moment terifiant a fost surprins de o dronă, pe câmpul de luptă din Ucraina. Russia Today a publicat un filmuleț în care se văd un rus și un ucrainean, în tranșee.

În timp ce rușii caută ultimii soldați ucraineni, în tranșee se afla un soldat ucrainean. Cei doi sunt prinși într-o bătălie pe viață și pe moarte, în care se trage în orb.

La un moment dat, soldatul rus avansează și cei doi ajung să tragă de la mică distanță unul în celălalt.

Confruntarea a fost câștigată de soldatul rus, cel care a plecat mai departe, soldatul ucrainean fiind ucis cu o rafală de gloanțe.

Undated video of an extremely close combat between a Ukrainian and Russian serviceman in a trench somewhere in Donbas.



Eventually, the Russian soldier killed his enemy after he approached him from around the corner. pic.twitter.com/rGqPMhgt8K