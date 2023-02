Imaginile șocante ale unui disident iranian, îngrozitor de slab, aflat în greva foamei au stârnit furie online

Imagini apărute pe reţelele sociale, în care se presupune că ar fi un disident iranian încarcerat şi în care acesta, aflat în greva foamei, apare îngrozitor de slab au provocat indignare în mediul online, susţinătorii săi avertizând vineri că riscă să moară, relatează Reuters, citat de news.ro.

Farhad Meysami, în vârstă de 53 de ani, care se află în închisoare din 2018 pentru că a sprijinit activistele care protestau faţă de politica iraniană de purtare obligatorie a hijabului (vălul islamic), a început greva foamei în 7 octombrie pentru a se solidariza cu iranienii care au ieşit recent să demonstreze pe străzi şi au fost ucişi de guvern, a declarat avocatul său.

"Viaţa clientului meu Farhad Meysami este în pericol", a scris pe Twitter avocatul Mohammad Moghimi. "El a intrat în greva foamei pentru a protesta faţă de recentele omoruri comise de guvern pe străzi", a menţionat avocatul. El a precizat că Meysami a slăbit 52 kg.

Imaginile care au produs șoc și indignare

Imaginile îl arată pe Meysami ghemuit pe ceea ce pare a fi un pat de spital, iar într-o alta apare în picioare, cu coastele ieşite în evidenţă.

"Imagini şocante ale doctorului Farhad Meysami, un curajos susţinător al drepturilor femeilor, care a intrat în greva foamei în închisoare", a scris pe Twitter Robert Malley, trimisul special al Washingtonului pentru Iran. "Regimul iranian i-a refuzat pe nedrept drepturile şi libertatea, atât lui, cât şi altor mii de deţinuţi politici. Acum îi ameninţă în mod nedrept viaţa", a mai spus diplomatul american.

Amnesty International a declarat, la rândul său: "Aceste imagini (ale lui Meysami) sunt o reamintire şocantă a dispreţului autorităţilor iraniene faţă de drepturile omului".

Într-o scrisoare publicată joi de serviciul în persană al BBC, Meysami a formulat trei cereri: încetarea execuţiilor, eliberarea deţinuţilor politici şi încetarea "hărţuirii" prin portul obligatoriu al hijabului. "Îmi voi continua misiunea mea imposibilă, în speranţa că aceasta va deveni posibilă mai târziu, cu un efort colectiv", a transmis Meysami.

Sistemul judiciar iranian a negat afirmaţia că disidentul s-ar afla în greva foamei şi a declarat că fotografiile sunt de acum patru ani, când Meysami, medic de profesie, intrase, de asemenea, în greva foamei. Ca dovadă, agenţia semi-oficială de ştiri YJC a postat ceea ce a spus că este cea mai recentă fotografie a lui Meysami, în care acesta nu pare emaciat şi stă pe podeaua celulei sale de închisoare având o pungă lângă el cu ceea ce par a fi chipsuri.

Reuters precizează că nu a putut confirma când au fost făcute fotografiile.

Regizorul Jafar Panahi a fost eliberat după 7 luni de închisoare: "Auschwitz"

Imaginile cu Meysami au devenit virale pe internet în aceeaşi zi în care Iranul l-a eliberat pe cauţiune pe regizorul premiat Jafar Panahi, după şapte luni de închisoare. Panahi a declarat că imaginile cu Meysami i-au amintit de supravieţuitorii lagărului de concentrare de la Auschwitz.

Autorităţile iraniene l-au eliberat pe cauţiune pe Panahi după ce şi acesta începuse o grevă a foamei săptămâna aceasta pentru a cere să fie eliberat până la un nou proces, a relatat agenţia de ştiri ISNA, citând Sindicatul regizorilor din Iran.

Nu a existat nicio declaraţie oficială din partea sistemului judiciar iranian cu privire la eliberare, dar înregistrări video postate pe reţelele sociale l-ar fi arătat pe Panahi vorbind cu binevoitori în afara închisorii Evin.

"Imaginile lui Farhad Meysami amintesc de oamenii de la Auschwitz sau de (Mahatma) Gandhi, mai ales că Meysami a scris despre non-violenţă", a declarat Panahi. "Mulţi sunt lăsaţi în spatele gratiilor, deci cum pot spune că mă simt fericit?" - a comentat Panahi.

Autorităţile iraniene l-au reţinut pe regizor în iulie pentru a executa o pedeapsă de şase ani de închisoare pe care un tribunal a dispus-o iniţial în 2010 pentru "propagandă împotriva sistemului". În octombrie, hotărârea a fost anulată de Curtea Supremă a Iranului, care a dispus rejudecarea procesului.

Iranul a fost zguduit anul trecut de tulburări la nivel naţional după ce o tânără iraniană de origine kurdă, Mahsa Amini, a murit la 16 septembrie în custodia poliţiei, ceea ce a generat una dintre cele mai puternice mişcări de contestare în stradă a republicii islamice de la revoluţia din 1979.

Poliţia moravurilor a arestat-o pe Amini pentru că încălcase politica hijabului, care impune femeilor să se îmbrace modest şi să poarte văl. Femeile au jucat un rol proeminent în cadrul protestelor, multe dintre ele fluturându-şi sau arzându-şi eşarfele. Grupurile pentru drepturile omului spun că peste 500 de protestatari au fost ucişi şi aproape 20.000 au fost arestaţi. Cel puţin patru persoane au fost spânzurate, potrivit sistemului judiciar iranian.

This is prominent rights defender #FarhadMeysami, who has been on hunger strike against the executions & unjust arrests of activists & journalists. The images of fighting against injustice & tyranny. His life is in danger. Release him now!#فرهاد_میثمی #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/UVY8T6PnVg